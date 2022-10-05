Граждане, имеющие основания для отсрочки от мобилизации, но получившие повестку, могут обжаловать решение о призыве на «Госуслугах». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на портал Объясняем. РФ.

Как правильно это сделать?

- Сначала надо авторизироваться на портале, выбрать услугу «Обжалование решения по призыву в рамках частичной мобилизации» или задать вопрос роботу Максу;

- В открывшейся форме ознакомиться с основаниями для отсрочки и выбрать соответствующее вашему случаю.

Получить отсрочку можно по 4 категориям оснований:

- здоровье

- образование

- трудовая деятельность

- другое.





Далее необходимо:





- Указать, за кого подаете заявление (себя или другого человека);

- Проверить и подтвердить паспортные и контактные данные, адрес регистрации;

- Указать, где находится мобилизованный;

- Загрузить фото или скан повестки, заполнить данные о военном билете;

- Выбрать основание для отсрочки и прикрепить подтверждающие документы.

Заявление автоматически поступит в призывную комиссию вашего региона. И жалобу рассмотрят в кратчайшие сроки, заверили на портале.

Между тем, напомним, в Волгоградской области также действуют горячие линии по приему жалоб на ошибочную мобилизацию. Так, можно пожаловаться в областную прокуратуру. Прием обращений осуществляется дежурным прокурором ежедневно с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (в пятницу – до 16:45) по телефону (8442) 53-40-68.

Также жалобы примут в волгоградском отделении Общероссийского народного фронта - по телефону 8(8442)33-29-73, а также в группах ОК (https://ok.ru/onfvvolgograd) и ВК (https://vk.com/onfvlg).