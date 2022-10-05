Граждане, имеющие основания для отсрочки от мобилизации, но получившие повестку, могут обжаловать решение о призыве на «Госуслугах». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на портал Объясняем. РФ.
Как правильно это сделать?
- Сначала надо авторизироваться на портале, выбрать услугу «Обжалование решения по призыву в рамках частичной мобилизации» или задать вопрос роботу Максу;
- В открывшейся форме ознакомиться с основаниями для отсрочки и выбрать соответствующее вашему случаю.
Получить отсрочку можно по 4 категориям оснований:
Заявление автоматически поступит в призывную комиссию вашего региона. И жалобу рассмотрят в кратчайшие сроки, заверили на портале.
Между тем, напомним, в Волгоградской области также действуют горячие линии по приему жалоб на ошибочную мобилизацию. Так, можно пожаловаться в областную прокуратуру. Прием обращений осуществляется дежурным прокурором ежедневно с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (в пятницу – до 16:45) по телефону (8442) 53-40-68.
Также жалобы примут в волгоградском отделении Общероссийского народного фронта - по телефону 8(8442)33-29-73, а также в группах ОК (https://ok.ru/onfvvolgograd) и ВК (https://vk.com/onfvlg).