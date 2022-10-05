Военная полиция следит за порядком в ходе мобилизации в Волгоградской области









Сотрудники военной полиции и военной автомобильной инспекции обеспечивают безопасность в ходе мероприятий частичной мобилизации и занятий в учебном центре Минобороны в Волгоградской области.

– Круглосуточно военные полицейские осуществляют дежурство на полигоне, обеспечивают порядок на контрольно-пропускных пунктах, полевых лагерях и в местах выхода и передвижения техники, – сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Сотрудники военной автоинспекции следят за безопасностью движения военного транспорта, сопровождают автобусы с гражданами, призванными в рамках частичной мобилизации, а также несут дежурство в местах проезда на полигоны.

Патрули оснащены средствами связи, ручными металлоискателями и спецсредствами. Сотрудники военной полиции работают во взаимодействии с другими силовыми ведомствами Волгоградской области.

Фото: пресс-служба Южного военного округа



