Военная полиция следит за порядком в ходе мобилизации в Волгоградской области

Общество 05.10.2022 09:47
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05.10.2022 09:47
Сотрудники военной полиции и военной автомобильной инспекции обеспечивают безопасность в ходе мероприятий частичной мобилизации и занятий в учебном центре Минобороны в Волгоградской области.
– Круглосуточно военные полицейские осуществляют дежурство на полигоне, обеспечивают порядок на контрольно-пропускных пунктах, полевых лагерях и в местах выхода и передвижения техники, – сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Сотрудники военной автоинспекции следят за безопасностью движения военного транспорта, сопровождают автобусы с гражданами, призванными в рамках частичной мобилизации, а также несут дежурство в местах проезда на полигоны.
Патрули оснащены средствами связи, ручными металлоискателями и спецсредствами. Сотрудники военной полиции работают во взаимодействии с другими силовыми ведомствами Волгоградской области.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
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