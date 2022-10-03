Общество

В 12 районах Волгоградской области стартовал отопительный сезон

Общество 03.10.2022 13:37
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03.10.2022 13:37


На территории 12 муниципальных районов Волгоградской области стартовала подтопка объектов социальной сферы. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете ЖКХ, подтапливать учреждения образования и здравоохранения начали в Быковском, Даниловском, Еланском, Жирновском, Нехаевском, Новоаннинском, Новониколаевском, Серафимовичском, Среднеахтубинском, Старополтавском, Урюпинском и Чернышковском районах. 

Кроме того, подписаны постановления о начале отопительного сезона в десяти муниципальных образованиях: Еланском, Жирновском, Клетском, Нехаевском, Октябрьском, Палласовском, Среднеахтубинском, Урюпинском, Чернышковском районах и городе Урюпинске. На заполнение систем потребуется несколько дней. 

Готовность объектов ЖКХ и социальной сферы Волгоградской области к зиме составляет 99% при плановом значении на 1 октября порядка 95%. Так, показатель готовности теплового хозяйства — 98,8%, водопроводно-канализационного хозяйства — 99,3%, жилого фонда — 99,8%.

Напомним, решение о старте отопительного периода принимают местные органы власти — он должен начинаться сразу после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура держится ниже 8 градусов по Цельсию.

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