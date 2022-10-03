Волгоградцы сэкономят на подарках в День учителя 300 рублей

Общество 03.10.2022 08:56
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03.10.2022 08:56
В Волгограде на поздравление классного руководителя с Днем учителя в этом году родители потратят меньше: подарок педагогу обойдется родительским коллективам примерно в 2000 рублей — это на 300 рублей меньше по сравнению с прошлым годом. Как сообщили ИА «Высота 102» в SuperJob, в среднем подарок педагогу обойдется россиянам в 3000 рублей, что на 200 рублей меньше, чем год назад.
«В этом году решили экономить», — комментируют родители. Больше всего готовы потратить в Москве (в среднем по 3500 рублей), Санкт-Петербурге (3000 рублей), меньше всего — в Волгограде, Уфе и Омске (по 2000 рублей). При этом по сравнению с 2021 годом больше всего расходы на поздравление с Днем учителя снизились в столице — сразу на 500 рублей. Лишь в городе на Неве они остались на прежнем уровне.
Самым популярным подарком педагогу остаются цветы: их намерены преподнести классным руководителям 38% опрошенных. На втором месте — подарочные сертификаты (11%), на третьем — конфеты и чайные или кофейные наборы (9%). О том, что планируют вручить учителю конверт с деньгами, сообщили 3% респондентов. Технику (например, принтер, проектор и т.д.) подарит 1% родителей. Еще 9% назвали другие варианты — упоминались билеты в театр, ежедневники, книги, торты и т. д.
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