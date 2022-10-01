Москва снова отказала лишенному мантии сыну экс-депутата из Волгоградской области









Высшая квалификационная коллегия судей РФ подтвердила решение своих коллег из Волгоградской области об отказе в пересмотре решения о прекращении полномочий судьи Клетского районного суда Волгоградской области Рашада Гасана оглы Набиева.

- Оставлено без изменения решение квалификационной коллегии судей Волгоградской области от 24 июня 2022 г. об отказе Набиеву Р.Г.о. в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения квалификационной коллегии судей Волгоградской области от 26 апреля 2019 г., - сообщили в ВККС России.

Отметим, что экс-судья пытается восстановить свой статус уже три года, но ему это не удается.

Как ранее сообщало информагентство, в июне текущего года Набиев вновь подал заявление в ККС Волгоградской области о пересмотре дела, но ему в этом отказали. Экс-судья обжаловал отказ в ВККС РФ, но и там положительного результата не получил.

Как ранее сообщала «Высота 102», судейские полномочия Набиева были досрочно прекращены 26 апреля 2019 года на основании представления руководства Волгоградского облсуда. В соответствии с федеральным законодательством, судья не имеет право обладать иностранным гражданством. Как выяснилось, Рашад Гасан оглы Набиев являлся гражданином Азербайджана. С 2013 по февраль 2019 года Набиев был председателем Клетского райсуда.

Напомним, Рашад Гасан оглы Набиев является сыном бывшего депутата областной думы и бывшего единоросса Гасана Набиева. Набиев-старший получил скандальную известность на всю страну после своего гневного спича на заседании Волгоградской облдумы 6 марта 2019 года. В ходе обсуждения вопроса о доплатах неработающим пенсионерам парламентарий-единоросс заявил, что малоимущие граждане сами виноваты в своем материальном положении. Пенсии в размере 8 тысяч рублей, по его мнению, получают тунеядцы и алкаши.

После этого Набиева исключили из партии, а затем он досрочно сложил свои депутатские полномочия.



