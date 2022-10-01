Москва снова отказала лишенному мантии сыну экс-депутата из Волгоградской области

Общество 01.10.2022 18:27
0
01.10.2022 18:27
Высшая квалификационная коллегия судей РФ подтвердила решение своих коллег из Волгоградской области об отказе в пересмотре решения о прекращении полномочий судьи Клетского районного суда Волгоградской области Рашада Гасана оглы Набиева.
- Оставлено без изменения решение квалификационной коллегии судей Волгоградской области от 24 июня 2022 г. об отказе Набиеву Р.Г.о. в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения квалификационной коллегии судей Волгоградской области от 26 апреля 2019 г., - сообщили в ВККС России.
Отметим, что экс-судья пытается восстановить свой статус уже три года, но ему это не удается.
Как ранее сообщало информагентство, в июне текущего года Набиев вновь подал заявление в ККС Волгоградской области о пересмотре дела, но ему в этом отказали. Экс-судья обжаловал отказ в ВККС РФ, но и там положительного результата не получил.
Как ранее сообщала «Высота 102», судейские полномочия Набиева были досрочно прекращены 26 апреля 2019 года на основании представления руководства Волгоградского облсуда. В соответствии с федеральным законодательством, судья не имеет право обладать иностранным гражданством. Как выяснилось, Рашад Гасан оглы Набиев являлся гражданином Азербайджана. С 2013 по февраль 2019 года Набиев был председателем Клетского райсуда.
Напомним, Рашад Гасан оглы Набиев является сыном бывшего депутата областной думы и бывшего единоросса Гасана Набиева. Набиев-старший получил скандальную известность на всю страну после своего гневного спича на заседании Волгоградской облдумы 6 марта 2019 года. В ходе обсуждения вопроса о доплатах неработающим пенсионерам парламентарий-единоросс заявил, что малоимущие граждане сами виноваты в своем материальном положении. Пенсии в размере 8 тысяч рублей, по его мнению, получают тунеядцы и алкаши.
После этого Набиева исключили из партии, а затем он досрочно сложил свои депутатские полномочия.
Не до конкурсов: в Волгоградской области ужесточили требования к содержанию бомбоубежищ01.10.2022 20:06
Общество 01.10.2022 20:06
Парковку у Дворца спорта в Волгограде могут урезать почти в 10 раз01.10.2022 16:14
Общество 01.10.2022 16:14
«Все только начинается»: сотни курсантов приняли присягу на Мамаевом кургане в Волгограде01.10.2022 13:37
Общество 01.10.2022 13:37
Новый лес выращивают в Волгоградской области01.10.2022 12:42
Общество 01.10.2022 12:42
Осенний призыв в Волгоградской области начнется на месяц позже01.10.2022 12:05
Общество 01.10.2022 12:05
В Волгоградской области назвали сроки начисления выплат мобилизованным01.10.2022 08:36
Общество 01.10.2022 08:36
Под Волгоградом фермер вырастил гигантскую тыкву весом в 217 кг30.09.2022 21:49
Общество 30.09.2022 21:49
Волгоградская область стала антилидером по оттоку населения в ЮФО30.09.2022 21:17
Общество 30.09.2022 21:17
«На этих людей наплевал весь мир»: волгоградцы — о присоединении к России новых территорий30.09.2022 20:02
Общество 30.09.2022 20:02
В Волжском открыли горячую линию для помощи семьям мобилизованных30.09.2022 19:32
Общество 30.09.2022 19:32
Из военной части в Волгограде отправили домой ошибочно мобилизованного 59-летнего фермера30.09.2022 18:09
Общество 30.09.2022 18:09
Военком Летунов увидел быт мобилизованных волгоградцев на Прудбое30.09.2022 18:04
Общество 30.09.2022 18:04
Роспотребнадзор перечислил обязательные прививки для волгоградцев30.09.2022 16:47
Общество 30.09.2022 16:47
Несколько сотен волгоградцев собрались на митинг-концерт в центре города30.09.2022 15:37
Общество 30.09.2022 15:37
Волгоградцам перечислили основания для отсрочки от мобилизации30.09.2022 14:35
Общество 30.09.2022 14:35