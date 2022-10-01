Спорт 01.10.2022 17:29
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01.10.2022 17:29
«Ротор» в гостевом матче 11-го тура первенства второй лиги проиграл ростовскому СКА - 0:1. На игре присутствовало несколько десятков болельщиков волгоградской команды. По традиции этого сезона во встречах с участием сине-голубых первый тайм выдался малособытийным. На 36-ой минуте футболист «Ротора» Илья Мартынов выполнил долгий проход с мячом на чужой половине поля, отдал передачу на Олега Алейника и тот ударил в створ ворот ростовчан, но их голкипер сумел отразить выстрел игрока гостей.
Илья Сафронов на добивании мог открыть счёт в матче, однако не сумел толком попасть по мячу и игровой снаряд улетел за линию ворот. Через пару минут Алейник прямым ударом с углового имел возможность забить, но попал в перекладину. СКА получил свой шанс отличиться через некоторое время, когда их игрок с угла штрафной наносил опасный выстрел, однако голкипер «Ротора» Никита Кокарев был на месте и сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Вторая половины игры также не отличалась большим количеством опасных моментов. Обе команды до середины тайма нанесли по паре ударов по воротам друг друга. Но сильной угрозы они в себе не несли. Лишь на 70-ой минуте ростовчане получили право исполнить угловой, который они успешно реализовали и открыли счёт в игре.
После пропущенного гола «Ротор» пошёл вперёд большими силами. Тем не менее, грамотная игра в обороне от команды хозяев не позволила волгоградцам всерьёз рассчитывать на ответный забитый мяч. И даже удаление футболиста СКА в конце поединка не помогло "Ротору" уйти от поражения.
Сине-голубые уступили лишь во второй раз в сезоне и впервые в гостевых играх.
Болельщиков волгоградского клуба расстроил даже не проигрыш команды, а отсутствие стремления к победе.
- Пешком проходили.
- Самая слабая игра "Ротора", - делились волгоградцы впечатлениями от увиденного.
Иван Тюгаев
Фото ФК СКА Группа VK.
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