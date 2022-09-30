Общество

Нарушителей правил парковки в Волгограде вычислит умная техника

Общество 30.09.2022 12:42
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30.09.2022 12:42



Специальный автомобиль, оснащенный автоматической системой фиксации нарушений правил парковки, будет курсировать по дорогам Волгограда.
Как сообщили в мэрии, информация о выявленных нарушениях будет направляться в единую базу ГИБДД для оформления протокола и выставления штрафа нарушителю.
- В первую очередь спецтехника будет патрулировать остановочные карманы для общественного транспорта, участки рядом с пешеходными переходами и перекрестками, выделенные полосы для общественного транспорта и т.п – все те участки улично-дорожной сети, где брошенный транспорт резко снижает пропускную способность либо создает условия для возникновения аварийно-опасных ситуаций, - рассказали в городской администрации.
В ходе патрулирования система автоматического контроля «Паркон - А» отследит нарушения правил стоянки и остановки, а затем обработает полученные данные для передачи в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений регионального ГИБДД для последующего принятия решения. Отмечается, что фиксирующий прибор делает запись с привязкой к точным координатам.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время в распоряжение волгоградских инспекторов ДПС поступит новейший аппаратно-программный комплекс «АвтоУраган-МС», не имеющий аналогов в стране. С помощью него полицейские смогут в режиме онлайн выявлять транспортные средства с прекращенной регистрацией, фиксировать факты превышения скоростного режима, устанавливать по регистрационным номерам автомашины, находящиеся в розыске, выявлять нарушителей правил парковки, а также факты езды по обочине, выделенным полосам и выезд на встречную полосу движения.

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