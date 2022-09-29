Волгоградцев с ВИЧ-инфекцией освободили от мобилизации

Волгоградцы, у которых диагностирована ВИЧ-инфекция, не подлежат мобилизации. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграм-канал Мобилизация Волгоградская область.

А вот отцам, оформившим декретный отпуск по уходу за ребенком до полутора лет, повезло меньше. Их могут мобилизовать, если нет других оснований для отсрочки.

Напоминаем, что получить справочную информацию о нюансах мобилизации в Волгоградской области, можно, обратившись в телеграм-бот @mobilizatsia34_bot, или позвонив по номеру 122 с 8:00 до 20:00 без выходных.