Путин повысил в должности двух полковников в ГУ МВД по Волгоградской области









Кадровые изменения произошли в руководящем составе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как сообщили в ведомстве, Указом президента России от 26 сентября 2022 года на должность заместителя начальника ГУ МВД России по Волгоградской области - начальника полиции назначен полковник полиции Павел Михайлов.













Он уроженец Грозного, но работал в Волгограде. Имеет четыре высших образования. Службу в органах внутренних дел начал в 2003 году в должности оперуполномоченного оперативно-розыскной части (по линии налоговых преступлений), непосредственно подчиненной ГУВД Волгоградской области. Позже занимал различные должности, в том числе руководящие, в оперативных подразделениях Главка.

- До назначения на должность Павел Михайлов проходил службу в должности заместителя начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по Волгоградской области, - уточнили в Главке.

Михайлов неоднократно награждался различными ведомственными медалями.













Тем же Указом Президента РФ на должность заместителя начальника ГУ МВД России по Волгоградской области назначен полковник внутренней службы Вадим Леншин.

Он родился в Иркутске. Имеет два высших образования. Службу в органах внутренних дел начал в 1999 году в должности командира роты ППС местной милиции ОВД Советского района Волгограда. Позже занимал различные должности кадровой службы, в том числе руководящие, в ОВД Краснооктябрьского района, Управлении внутренних дел Красноармейского района Волгограда и другие.

С 2013 года и до назначения на должность Вадим Леншин возглавлял Управление по работе с личным составом ГУ МВД России по Волгоградской области.

Неоднократно выезжал в служебные командировки в Северо-Кавказский регион, награжден государственными и ведомственными наградами.

Фото: ИА «Высота 102» / ГУ МВД России по Волгоградской области