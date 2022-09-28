Путин повысил в должности двух полковников в ГУ МВД по Волгоградской области

Общество 28.09.2022 16:00
0
28.09.2022 16:00
Кадровые изменения произошли в руководящем составе ГУ МВД России по Волгоградской области.
Как сообщили в ведомстве, Указом президента России от 26 сентября 2022 года на должность заместителя начальника ГУ МВД России по Волгоградской области - начальника полиции назначен полковник полиции Павел Михайлов.
Он уроженец Грозного, но работал в Волгограде. Имеет четыре высших образования. Службу в органах внутренних дел начал в 2003 году в должности оперуполномоченного оперативно-розыскной части (по линии налоговых преступлений), непосредственно подчиненной ГУВД Волгоградской области. Позже занимал различные должности, в том числе руководящие, в оперативных подразделениях Главка.
- До назначения на должность Павел Михайлов проходил службу в должности заместителя начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по Волгоградской области, - уточнили в Главке.
Михайлов неоднократно награждался различными ведомственными медалями.
Тем же Указом Президента РФ на должность заместителя начальника ГУ МВД России по Волгоградской области назначен полковник внутренней службы Вадим Леншин.
Он родился в Иркутске. Имеет два высших образования. Службу в органах внутренних дел начал в 1999 году в должности командира роты ППС местной милиции ОВД Советского района Волгограда. Позже занимал различные должности кадровой службы, в том числе руководящие, в ОВД Краснооктябрьского района, Управлении внутренних дел Красноармейского района Волгограда и другие.
С 2013 года и до назначения на должность Вадим Леншин возглавлял Управление по работе с личным составом ГУ МВД России по Волгоградской области.
Неоднократно выезжал в служебные командировки в Северо-Кавказский регион, награжден государственными и ведомственными наградами.
Фото: ИА «Высота 102» / ГУ МВД России по Волгоградской области
Волгоградским фермерам ответили на просьбу отсрочить частичную мобилизацию28.09.2022 20:32
Общество 28.09.2022 20:32
В Волгограде и области к концу недели воздух прогреется до +25 градусов28.09.2022 19:45
Общество 28.09.2022 19:45
«Не боятся только дураки»: два десятка мобилизованных волжан отправили в части28.09.2022 19:04
Общество 28.09.2022 19:04
Минобороны открыло «горячую линию» для родственников мобилизованных россиян28.09.2022 18:12
Общество 28.09.2022 18:12
Суд в Волгограде восстановил право жительницы ЛНР на пенсию28.09.2022 17:50
Общество 28.09.2022 17:50
«Знаю, что такое в окопах»: волгоградский охотинспектор отправил в зону СВО грузовик с гумпомощью28.09.2022 17:04
Общество 28.09.2022 17:04
Какие болезни могут стать основанием для отсрочки от мобилизации: список28.09.2022 16:09
Общество 28.09.2022 16:09
Новым заместителем прокурора Волгоградской области назначен Александр Грищенков28.09.2022 15:53
Общество 28.09.2022 15:53
Младший сержант из Камышина Саргис Мартиросян погиб на Украине28.09.2022 13:50
Общество 28.09.2022 13:50
В Волгоградской области пояснили судьбу мобилизованных28.09.2022 12:08
Общество 28.09.2022 12:08
В Камышине произошел свадебный бум после начала мобилизации28.09.2022 10:57
Общество 28.09.2022 10:57
Под Волгоградом отразили условную атаку на стоянку боевых самолетов28.09.2022 10:37
Общество 28.09.2022 10:37
Под Волгоградом формируют казачий взвод для похода на СВО28.09.2022 10:10
Общество 28.09.2022 10:10
В Волгограде несколько трамваев повреждены в результате «обстрела» неизвестными28.09.2022 10:07
Общество 28.09.2022 10:07
Башмачок святителя Спиридона останется в Александро-Невском соборе Волгограда28.09.2022 10:05
Общество 28.09.2022 10:05