Общество 28.09.2022 10:05
0
28.09.2022 10:05
В кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского в Волгограде на постоянном хранении находится башмачок святителя Спиридона Тримифунтского.
- Все желающие могут приложиться к святыне, вознести молитву Угоднику Божию. Мы надеемся, что и эта реликвия послужит на благо людям, - сообщили в Волгоградской епархии РПЦ.
У святого-чудотворца часто просят о помощи в бизнесе и возврате долгов, поиске хорошей работы или достойного супруга.
Справка.
Мощи святителя Спиридона Тримифунтского покоятся на острове Корфу в церкви, освященной в его честь. Они обуты в вышитые золотой нитью бархатные тапочки, которые, по греческой традиции, меняют два раза в год (перед Пасхой и накануне дня памяти святого).
Существует предание о том, что Спиридон Тримифунтский очень много ходит по миру, творя добрые дела, и башмаки его все время стаптываются. Поэтому их меняют, а прежняя пара становится реликвией для верующих.
Спиридон Тримифунтский родился около 270 г. на Кипре, был современником святителя Николая Чудотворца и наряду с ним стал затем одним из самых почитаемых в мире христианских святых.
Святитель Спиридон имел дар прозорливости, молитвами исцелял больных, изгонял бесов, воскрешал мертвых и совершал много других чудес.
Фото: Волгоградской епархии
Какие болезни могут стать основанием для отсрочки от мобилизации: список28.09.2022 16:09
Общество 28.09.2022 16:09
Путин повысил в должности двух полковников в ГУ МВД по Волгоградской области28.09.2022 16:00
Общество 28.09.2022 16:00
Новым заместителем прокурора Волгоградской области назначен Александр Грищенков28.09.2022 15:53
Общество 28.09.2022 15:53
Младший сержант из Камышина Саргис Мартиросян погиб на Украине28.09.2022 13:50
Общество 28.09.2022 13:50
В Волгоградской области пояснили судьбу мобилизованных28.09.2022 12:08
Общество 28.09.2022 12:08
В Камышине произошел свадебный бум после начала мобилизации28.09.2022 10:57
Общество 28.09.2022 10:57
Под Волгоградом отразили условную атаку на стоянку боевых самолетов28.09.2022 10:37
Общество 28.09.2022 10:37
Под Волгоградом формируют казачий взвод для похода на СВО28.09.2022 10:10
Общество 28.09.2022 10:10
В Волгограде несколько трамваев повреждены в результате «обстрела» неизвестными28.09.2022 10:07
Общество 28.09.2022 10:07
«Нам некем его заменить»: из глубинки Волгоградской области мобилизовали молодого учителя28.09.2022 09:25
Общество 28.09.2022 09:25
Под Волгоградом военные в условиях боя учились оказывать помощь при ранениях28.09.2022 09:20
Общество 28.09.2022 09:20
В Михайловке построят новый спецприемник для 30 арестантов27.09.2022 21:32
Общество 27.09.2022 21:32
В Минобороны РФ опровергли планы по возвращению уехавших за границу россиян27.09.2022 20:39
Общество 27.09.2022 20:39
Волгоградка победила во всероссийском конкурсе «Воспитатель года»27.09.2022 19:41
Общество 27.09.2022 19:41
В Волгограде с пожарного парохода времен войны сняли 8 тонн краски27.09.2022 17:52
Общество 27.09.2022 17:52