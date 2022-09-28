







В кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского в Волгограде на постоянном хранении находится башмачок святителя Спиридона Тримифунтского.

- Все желающие могут приложиться к святыне, вознести молитву Угоднику Божию. Мы надеемся, что и эта реликвия послужит на благо людям, - сообщили в Волгоградской епархии РПЦ.

У святого-чудотворца часто просят о помощи в бизнесе и возврате долгов, поиске хорошей работы или достойного супруга.

Справка.

Мощи святителя Спиридона Тримифунтского покоятся на острове Корфу в церкви, освященной в его честь. Они обуты в вышитые золотой нитью бархатные тапочки, которые, по греческой традиции, меняют два раза в год (перед Пасхой и накануне дня памяти святого).

Существует предание о том, что Спиридон Тримифунтский очень много ходит по миру, творя добрые дела, и башмаки его все время стаптываются. Поэтому их меняют, а прежняя пара становится реликвией для верующих.

Спиридон Тримифунтский родился около 270 г. на Кипре, был современником святителя Николая Чудотворца и наряду с ним стал затем одним из самых почитаемых в мире христианских святых.

Святитель Спиридон имел дар прозорливости, молитвами исцелял больных, изгонял бесов, воскрешал мертвых и совершал много других чудес.

Фото: Волгоградской епархии



