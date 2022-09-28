Общество 28.09.2022 09:20
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28.09.2022 09:20
Военнослужащие мотострелкового соединения в Волгоградской области прошли курс тактической медицины под руководством специалистов медслужбы.
- Личный состав отработал вопросы применения табельных и подручных средств при оказании доврачебной помощи, самопомощь при ранениях различной степени тяжести, проведение инфузионной и лекарственной экстренной терапии, - сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Курсы прошли на полосе препятствий с использованием средств имитации взрывов, холостых боеприпасов и маскировочных дымов. Занятия были организованы по соревновательному принципу.
Военнослужащим предстояло по-пластунски добраться к условно раненному бойцу, наложением жгута устранить артериальное кровотечение из раны, оттащить пострадавшего с опасного участка в укрытие и оказать ему медицинскую помощь. Затем раненого эвакуировали в госпиталь на санитарном автомобиле на следующий этап медицинской помощи.
Отмечается, что в основу курса заложен боевой опыт современных локальных конфликтов и специальной военной операции.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
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