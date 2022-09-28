







Военнослужащие мотострелкового соединения в Волгоградской области прошли курс тактической медицины под руководством специалистов медслужбы.

- Личный состав отработал вопросы применения табельных и подручных средств при оказании доврачебной помощи, самопомощь при ранениях различной степени тяжести, проведение инфузионной и лекарственной экстренной терапии, - сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Курсы прошли на полосе препятствий с использованием средств имитации взрывов, холостых боеприпасов и маскировочных дымов. Занятия были организованы по соревновательному принципу.

Военнослужащим предстояло по-пластунски добраться к условно раненному бойцу, наложением жгута устранить артериальное кровотечение из раны, оттащить пострадавшего с опасного участка в укрытие и оказать ему медицинскую помощь. Затем раненого эвакуировали в госпиталь на санитарном автомобиле на следующий этап медицинской помощи.

Отмечается, что в основу курса заложен боевой опыт современных локальных конфликтов и специальной военной операции.

Фото: пресс-служба Южного военного округа



