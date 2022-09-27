Порядка 300 обращений по вопросам частичной мобилизации поступило в волгоградское отделение ОНФ от жителей региона. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в реготделении сегодня, 27 сентября. Каждая ситуация, связанная с возможными нарушениями, рассматривается персонально и досконально, заверили в организации.

При этом в ОНФ разработали алгоритм действий в случае, как считают заявители, ошибочной мобилизации.

Первые рекомендации:

Как только вы получили повестку и считаете, что не пригодны для службы или имеете основания на отсрочку, обратитесь по телефону 122 или в штаб Народного Фронта. Если вы обратитесь к нам за несколько часов до явки в военкомат, вы сильно осложните нашу задачу. Соберите все необходимы документы (если такие имеются): справки о болезни, свидетельства о рождении ваших детей (если их у вас 4 и более), справку о беременности жены (если ее срок более 22 недель), справку об инвалидности ребенка (если в вашей семье ребенок инвалид 1 группы). Если у вас отказываются принимать документы, подтверждающие ваше право на отсрочку, пишите заявление на имя начальника военкомата. Если заявление принимать отказываются, пишите обращение в военную прокуратуру https://gvp.gov.ru/gvp

Будьте на связи! Параллельно оповестите нас о своих действиях.

При обращении в ОНФ укажите: