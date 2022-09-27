После убийства детей в Ижевске школы Волгограда будут охранять прежние чоповцы

Во всех муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, по сведениям мэрии, усилен пропускной режим. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, с сегодняшнего дня, 27 сентября, в здания допускаются только учащиеся и сотрудники образовательных учреждений. В остальном меры безопасности останутся прежними.

Родители учеников и воспитанников при необходимости попасть на территорию школы или детского сада смогут сделать это по предварительной договоренности с педагогом.

С персоналом и учениками запланировано проведение внеочередных инструктажей для отработки алгоритмов действий в случае нештатных ситуаций.

Справка. В настоящее время 100% муниципальных образовательных учреждений Волгограда оснащены тревожными кнопками и системами видеонаблюдения. Контроль доступа в здания осуществляют штатные работники, либо сотрудники частных охранных предприятий.

Напомним, страшная трагедия произошла накануне в школе №88 Ижевска. Неизвестный ворвался в здание образовательного учреждения и застрелил 13 человек. Среди погибших - шестеро взрослых и семеро несовершеннолетних. Еще 14 детей и 7 взрослых ранены. Убийца покончил с собой.