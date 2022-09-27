Общество

Волгоградцам пояснили сроки частичной мобилизации

Общество 27.09.2022 10:58
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27.09.2022 10:58



Волгоградцам ответили на вопросы о сроках проведения частичной мобилизации и когда она завершится в регионе.
-  В соответствии с Указом Президента РФ от 21.09.2022 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», заключенные контракты о прохождении военной службы продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации. Решение об окончании периода частичной мобилизации принимает Президент РФ, - говорится на официальном канале Волгоградской области по вопросам мобилизации.
Ответы публикуются на Телеграм-канале «Мобилизация. Волгоградская область». В официальной информации не указываются конкретные сроки окончания мобилизационных мероприятий, но отмечается, что вторых и третьих волн не планируется.
- Никаких волн при проведении частичной мобилизации в России нет. Как сообщили в Министерстве обороны, общее количество мобилизованных не превысит 300 тыс. человек, что составляет около 1% от всего мобилизационного ресурса страны, - указано в ответе.
Получить справочную информацию можно обратившись в телеграм-бот @mobilizatsia34_bot или позвонив по номеру 122 с 8:00 до 20:00 без выходных.

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