В Волгограде на новой неделе потеплеет до +24 °С

В Волгограде на следующей неделе установится сухая и теплая погода. Как сообщает ИА «Высота 102», в отдельные дни столбики термометров покажут до +24 °С.

— С 26 сентября по 2 октября в Волгограде будет облачно с прояснениями и без осадков. Ночные температуры не опустятся ниже +10 °С, — информирует портал Gismeteo. — Самым теплым денем окажется четверг, 24 сентября. В это день воздух прогреется до +24 °С. Однако уже к выходным дневные температуры опустятся до +16 °С.

Сегодня в городе на Волге в дневные часы +12...+14 °С. Вероятен небольшой дождь. Ветер западного направления со скоростью 8-16 м/с.

По данным сервиса Gismeteo, после предстоящей относительно теплой недели в областной столице снова зарядят дожди. В понедельник, 3 октября, в Волгограде днем всего +12 °С, ночью до +10 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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