Андрей Бочаров встретился с военкомами Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области сегодня, 23 сентября, обсудил с военкомами региона и представителями силовых ведомств проведение призывной компании в рамках исполнения Указа Президента РФ. На совещании, сообщает ИА "Высота 102", присутствовали также руководители силовых ведомств региона.

– Губернатор Андрей Бочаров провел заседание призывной комиссии по частичной мобилизации в рамках исполнения Указа Президента РФ, – подтвердили в администрации Волгоградской области.

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин подписал Указ о частичной мобилизации. По сведениям Министерства обороны, в зону проведения СВО будут направлены на первых порах 300 000 россиян. В Волгоградской области 22 сентября на призывные пункты явились сотни резервистов.

Андрей Бочаров накануне потребовал четкого исполнения Указа президента в регионе без формализма и равнодушия.