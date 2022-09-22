«Настрой боевой»: в военкоматы Волгоградской области прибыли сотни призывников

Сотни жителей Волгоградской области, получившие накануне вечером и сегодня, 22 сентября, повестки, прибыли на призывные пункты. Так, сообщает ИА «Высота 102», на военные сборы в четверг отправились в числе прочих жители города Михайловки. Местные журналисты пообщались с мобилизованными.

Судя по кадрам, опубликованным редакцией «Нового времени» в «ВКонтакте», на призывном пункте в Михайловке собрались десятки мужчин, которых провожали родители и жены. Призывники охотно делились информацией с журналистами, а некоторые и вовсе просили снять их.





– А вам повестки уже пришли? Когда же успели? – интересуется представитель редакции.

– Вчера, – отвечают мужчины.

– С каким вы настроением?

– С боевым, – улыбаются в ответ призывники.

В числе мобилизованных оказались сегодня даже те, у кого уже есть трое детей.

– Через месяц жене рожать, – добавляет многодетный отец перед камерой. Здесь остаются семьи, но второй раз идти уже не страшно.

По сведениям министра обороны Сергея Шойгу, первыми в России мобилизованными будут 300 000 человек. На призывных пунктах в областном центре Волгоградской области сегодня также наблюдались десятки горожан, прибывших по повестке.

Напомним, что согласно Указу президента России о частичной мобилизации, уровень денежного содержания призывников должен соответствовать уровню денежного содержания военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах РФ по контракту.

Видео: редакция «Новое время» /VK.com