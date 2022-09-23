Под Волгоградом разведчики готовятся прыгать с парашютом









Плановые практические занятия по воздушно-десантной подготовке начались в Волгоградской области с военнослужащими разведывательных подразделений.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, обучение пройдет в несколько этапов.

На первом этапе военнослужащие пройдут курс теоретической подготовки, после которого им предстоит сдать контрольную проверку, нормативы по укладке основного и запасного парашютов, пройти углубленный медицинский осмотр. Следующим этапом подготовки разведчиков является наземная отработка элементов прыжка.

В процессе воздушно-десантной подготовки каждый разведчик выполнит по 3-4 прыжка с парашютом за период обучения.

- За год службы по призыву, который включает в себя два периода, военнослужащие получают необходимые навыки воздушного десантирования, достаточные для выполнения задач, стоящих перед разведывательными подразделениями, - сообщили в округе.

Фото: пресс-служба Южного военного округа



