Под Волгоградом разведчики готовятся прыгать с парашютом

Общество 23.09.2022 09:14
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23.09.2022 09:14
Плановые практические занятия по воздушно-десантной подготовке начались в Волгоградской области с военнослужащими разведывательных подразделений.
Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, обучение пройдет в несколько этапов.
На первом этапе военнослужащие пройдут курс теоретической подготовки, после которого им предстоит сдать контрольную проверку, нормативы по укладке основного и запасного парашютов, пройти углубленный медицинский осмотр. Следующим этапом подготовки разведчиков является наземная отработка элементов прыжка.
В процессе воздушно-десантной подготовки каждый разведчик выполнит по 3-4 прыжка с парашютом за период обучения.
- За год службы по призыву, который включает в себя два периода, военнослужащие получают необходимые навыки воздушного десантирования, достаточные для выполнения задач, стоящих перед разведывательными подразделениями, - сообщили в округе.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
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