Служебная проверка нагрянула в отдел полиции Волгоградской области









ГУ МВД по Волгоградской области проводит проверку служебной деятельности отдела МВД по Быковскому району. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сообщение администрации Быковского района в соцсети, граждане могут обращаться по вопросам, относящимся к компетенции полиции, в отдел полиции до 23 сентября.





Кроме того, руководитель комиссии ГУ МВД России по Волгоградской области, подполковник внутренней службы Евгений Анатольевич Ляшенко проведет прием граждан 23.09.2022 с 14:30 до 17:00 часов в административном здании отдела МВД России по Быковскому району.



