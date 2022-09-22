Депутаты Волгоградской облдумы и Санкт-Петербурга сплотились межпарламентским соглашением

Свои подписи в документе, предусматривающем взаимодействие законодательных органов Волгоградской области и Санкт-Петербурга в различных направлениях, поставили председатели парламентов – Александр Блошкин и Александр Бельский. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской облдуме, соглашением предусмотрено развитие межпарламентских связей в целях совершенствования законодательства двух регионов, повышения качества принимаемых нормативных правовых актов, их эффективной реализации и усиления парламентского контроля.

Приоритетными направлениями сотрудничества определены: обеспечение защиты прав и свобод человека, социальная поддержка жителей, регулирование вопросов организации гражданской и муниципальной службы, местного самоуправления, развитие культуры, образования, спорта и туризма. Для реализации этих положений региональные заксобрания планируют проведение совместных семинаров, конференций, встреч, создание комиссий, рабочих и экспертных групп.

– Наши города-герои Сталинград-Волгоград и Ленинград-Санкт-Петербург имеют много общего в своей истории. И главное, что они остались непокоренными в годы Великой Отечественной войны, – отметил председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин. – Сегодня мы демонстрируем наше взаимное стремление к сотрудничеству в законодательной сфере. Волгоградская областная Дума всегда открыта для диалога. Многие годы мы работаем с парламентами Юга России и Северного Кавказа в рамках деятельности Южно-Российской Парламентской Ассоциации. В нее входят 12 субъектов Российской Федерации и Республика Абхазия. Отрадно, что сегодня расширен диапазон межпарламентского взаимодействия. Подписание соглашения официально декларирует единство наших намерений.

Александр Блошкин также подчеркнул, что заключение соглашения будет способствовать обмену эффективными законодательными практиками, совместной разработке и внесению законодательных инициатив в Государственную Думу РФ.

Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский отметил, что в условиях санкционного давления вопросы сотрудничества крупных промышленных и научных центров становятся более актуальными.

– Настало время, когда нужно мобилизоваться, набраться терпения и пройти испытания с высоко поднятой головой. Мы должны не подвести память наших предков, которые неоднократно добивались победы, – отметил он.

Напомним, решение возродить в широком формате сотрудничество между городами-героями было принято в мае этого года на встрече губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с петербургскими депутатами - участниками автопробега, посвященного 77-летию Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию Сталинградской битвы.

Фото Волгоградской облдумы