Волгоградку заставили снести глухой забор по требованию соседа









Жительницу Котово заставили поменять забор на границе с соседним участком, который не понравился его владельцу. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСПП по Волгоградской области, женщина поставила высокий глухой забор из шифера, при этом с соседом — владельцем пограничного участка — установку не согласовала. Ограждение стало затенять часть его земельного участка, из-за чего отсутствовала продуваемость. По этой причине гибли и плохо росли находящиеся в непосредственной близости от забора насаждения.





Сосед обратился в суд, который встал на его сторону и обязал женщину заменить установленный забор на ограждение, состоящее из решетчатых конструкций с площадью просветов не менее 50% от общей площади забора и высотой не более двух метров.





Добровольно исполнять решение суда женщина отказалась, в связи с чем судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора и установлении нового срока исполнения.





Оплатив исполнительский сбор, должница поняла, что исполнить решение суда все же придется. Она установила новое ограждение, которое соответствовало правилам и нормам благоустройства.



