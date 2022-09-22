Волгоградку заставили снести глухой забор по требованию соседа

Общество 22.09.2022 21:04
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22.09.2022 21:04
Жительницу Котово заставили поменять забор на границе с соседним участком, который не понравился его владельцу. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСПП по Волгоградской области, женщина поставила высокий глухой забор из шифера, при этом с соседом — владельцем пограничного участка — установку не согласовала. Ограждение стало затенять часть его земельного участка, из-за чего отсутствовала продуваемость. По этой причине гибли и плохо росли находящиеся в непосредственной близости от забора насаждения.
Сосед обратился в суд, который встал на его сторону и обязал женщину заменить установленный забор на ограждение, состоящее из решетчатых конструкций с площадью просветов не менее 50% от общей площади забора и высотой не более двух метров.
Добровольно исполнять решение суда женщина отказалась, в связи с чем судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора и установлении нового срока исполнения.
Оплатив исполнительский сбор, должница поняла, что исполнить решение суда все же придется. Она установила новое ограждение, которое соответствовало правилам и нормам благоустройства.
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