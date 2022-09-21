Общество

В Волгоградской области досрочно отремонтировали участки трасс на Москву и Ростов-на-Дону

Общество 21.09.2022 20:10
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21.09.2022 20:10



Дорожники отремонтировали в Волгоградской области около 100 км федеральных трасс, из которых 20 км сдали в эксплуатацию досрочно. 
Как сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, речь идет об участках автодорог Р-22 «Каспий» с 949 по 961 км и А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский с 13 по 19 км, проходящем в границах микрорайона Горьковского в Волгограде.
На обоих участках обновили дорожное покрытие, верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который отличается повышенной стойкостью к износу, образованию колеи и других дефектов.
Двухмесячное опережение графика позволило сократить время неудобств для пользователей федеральных трасс, по участкам которых проезжает более 20 тысяч автомобилей в сутки. При этом все работы велись при соблюдении всех стандартов качества, – отметил директор волгоградского филиала ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Александр Колобродов.
Обновление также коснулось 12 остановочных комплексов на трассе А-260 в микрорайоне Горьковском, в котором проживает более 16 тысяч человек. На посадочных площадках и заездных карманах остановок заменили покрытие, а на 19-ом км между остановками устроили пешеходные дорожки. Также на указанном участке трассы А-260 заменили более 300 дорожных знаков.
Всего в ходе дорожно-строительного сезона было отремонтировано около 100 км федеральных трасс. Изношенное дорожное покрытие заменили на 16-километровом участке трассы Р-22 (км 766 – км 782), а также почти на 60 километрах автодороги Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград (км 40 – км 99), получившей федеральный статус в 2021 году.
Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

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