В Волгограде обсудили реализацию партпроекта «Предпринимательство»

В Волгограде сегодня, 21 сентября, прошло первое заседание регионального Общественного совета партийного проекта «Единой России» «Предпринимательство». Провел его, сообщает ИА «Высота 102», депутат Волгоградской городской думы Иосиф Ефремов, являющийся региональным координатором проекта.

В состав Общественного совета партийного проекта вошли известные в Волгограде люди: предприниматели, руководители предприятий и общественных структур поддержки бизнеса, представители региональной власти, научные эксперты, депутаты. Возглавляет совет лидер регионального отделения «Опоры России» Андрей Удахин.

В ходе встречи 21 сентября участники обозначили: партийный проект «Предпринимательство» направлен, прежде всего, на решение проблем бизнес-сообщества. Кроме того, цель проекта – наладить коммуникацию между предпринимательской средой и органами власти, создать максимально благоприятные условия для ведения бизнеса путем нормативно-правового регулирования.

– Меня порадовали деловой настрой и единогласие в рядах членов совета: коллеги высказывали свое мнение о значимости проекта, а также уже сегодня приводили конкретные примеры реальных ситуаций в бизнес-среде, где необходима корректировка процессов, – высказался после встречи Иосиф Ефремов.

В ходе сегодняшнего заседания были избраны заместители председателя Общественного совета – одним из них стал первый заместитель председателя гордумы Дмитрий Дильман, а также глав рабочих групп «Импортонезависимость», «Самозанятые», «Безбарьерная среда», «Информационные технологии и цифровая экономика», «Экономическая интеграция с Донбассом на освобожденных территориях». Состав рабочих групп определится в течение месяца.

Фото: пресс-служба Волгоградской городской думы