Бочаров готовит отмену особого противопожарного режима в Волгоградской области

Общество 20.09.2022 20:43
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20.09.2022 20:43
В Волгоградской области особый противопожарный режим планируют отменить с 8 часов утра 22 сентября. Как сообщает ИА «Высота 102», проект постановления администрации региона уже подготовлен и опубликован.
Причиной отменой особого противопожарного режима называется стабилизация обстановки с пожарами и снижением класса опасности пожаров.
Напомним, особый противопожарный режим был введен губернатором Волгоградской области 27 июня. Из-за сложной обстановки с пожарами по настоящее время в регионе действует запрет на посещение гражданами лесов и на въезд транспортных средств.
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