МЧС предупредило о бурях и грозах 21 сентября в Волгограде и области

В ГУ МЧС по Волгоградской области продлили неблагоприятный прогноз погоды до 21 сентября. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, сегодня и завтра в отдельных районах региона ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра с порывами 20-25 метров в секунду.

– В период с 13.00 до 14.00 20 сентября, а также в течение суток 21 сентября в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеоявлений с усилением ветра до 25 м/с, – сообщили, в частности, в ГУ МЧС со ссылкой на краткосрочный прогноз синоптиков.

Спасатели напоминают, что в случае грозы и усиления ветра опасно находиться под деревьями и шаткими конструкциями. Лучший вариант – переждать непогоду в помещениях закрытыми форточками.