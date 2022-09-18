Общество

МЧС предупредило о грозе, ливне и шквалистом ветре в Волгоградской области

Общество 18.09.2022 22:22
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18.09.2022 22:22



Штормовое предупреждение разослало в воскресенье вечером, 18 сентября, ГУ МЧС России по Волгоградской области.
- В период 22.00 - 23.00 18 сентября, а также в течение суток 19 сентября в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеоявлений - сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра в порывах 20-25 м/с, - сообщает МЧС со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС.
Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности при сильном ветре. Так, при парковке машин следует выбирать место вдали от деревьев, рекламных щитов, а также слабо укрепленных конструкций.
При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи или других повреждений энергетических объектов не нужно приближаться к ним. Также необходимо воздержаться от выхода на акваторию на маломерном судне.
В случае возникновения опасной ситуации звоните по телефону «101».

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