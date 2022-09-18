МЧС предупредило о грозе, ливне и шквалистом ветре в Волгоградской области









Штормовое предупреждение разослало в воскресенье вечером, 18 сентября, ГУ МЧС России по Волгоградской области.

- В период 22.00 - 23.00 18 сентября, а также в течение суток 19 сентября в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеоявлений - сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра в порывах 20-25 м/с, - сообщает МЧС со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС.

Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности при сильном ветре. Так, при парковке машин следует выбирать место вдали от деревьев, рекламных щитов, а также слабо укрепленных конструкций.

При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи или других повреждений энергетических объектов не нужно приближаться к ним. Также необходимо воздержаться от выхода на акваторию на маломерном судне.

В случае возникновения опасной ситуации звоните по телефону «101».



