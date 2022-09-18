







Пять рентгенографических аппаратов, один флюорограф и один маммограф поступят до конца текущего года в медицинские учреждения Волгоградской области.

Как сообщили в комитете здравоохранения региона, две единицы современного диагностического оборудования получит Ольховская ЦРБ, куда поставят аппараты для проведения рентгенографии и флюорографии.

Цифровой маммограф получит городская больница № 2 в Волжском. Цифровые рентген-аппараты закупают для волгоградских поликлиник №№ 2, 3, 28 и 30.

Оборудование для укрепления диагностической службы приобретается в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Волгоградской области» нацпроекта «Здравоохранение». В 2021-2022 годах для волгоградских поликлиник, а также профильных отделений ЦРБ уже закупили свыше 370 единиц современной медтехники. До конца 2025 года запланировано приобретение еще порядка 250 единиц оборудования.

Фото: администрации Волгоградской области