«Страсти накаляются»: волгоградка разулась на ParkSeason Fest ради «Чижа»

Общество 17.09.2022 18:21
0
17.09.2022 18:21
Одной из зрительниц фестиваля не удастся досмотреть выступления всех групп на ParkSeason Fest, который в эти минуты проходит на стадионе. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», неадекватная женщина примерно лет сорока во время выступления группы "Чиж и Ко" пыталась перелезть через ограждение, но ее оттеснила толпа. Тогда она выбросила в знак протеста свой ботинок на танцпол, а потом, когда его убрали, рассталась и со своими носками. За энергичной и явно нетрезвой женщиной пришлось еще некоторое время гоняться контролерам, чтобы ее вывести.
По этой же причине с «Волгоград Арены» раньше времени удалили еще пару человек. Интересно, что на фестивале продают только безалкогольное пиво. Однако в туалетах в мусорных корзинах можно увидеть немало пустых флаконов от спиртного.
Между тем, сейчас на сцене выступает легендарный и уже седобородый Вячеслав Бутусов с группой «Орден славы». Его появление зрители встретили с восторгом.
- Огромный привет из Санкт-Петербурга, - поздоровался музыкант. – Да здравствует славный город Волгоград!
Публика ответила кумиру радостным ревом. Благодарный Бутусов ответил исполнением любимого многими хита "Тутанхамон", а потом подарил зрителям песню "Люди". А "Прогулки по воде" с музыкантом спела вся фан-зона при включенных фонариках на телефонах.
В экстаз публику ввела песня Вячеслава Бутусова "Зверь" с видеорядом из культового фильма "Брат". На ура зрители приняли и другой хит - "Крылья".
Хит «Гуд бай, Америка!» Бутусова заставил расплакаться зрителей ParkSeason Fest на «Волгоград Арене»17.09.2022 19:15
Общество 17.09.2022 19:15
В Волгограде проведут газ к участкам для многодетных17.09.2022 17:32
Общество 17.09.2022 17:32
В Волгоградской области приступили к ремонту позорного крыльца ФАПа17.09.2022 16:07
Общество 17.09.2022 16:07
"Берегут силы для кумиров": на «Волгоград Арене» начался фестиваль ParkSeason Fest17.09.2022 14:59
Общество 17.09.2022 14:59
Под Волгоградом проходит праздник вина и сыра17.09.2022 13:55
Общество 17.09.2022 13:55
«Хотели на Мумий Тролля»: первые зрители съезжаются на фестиваль ParkSeason Fest к «Волгоград Арене»17.09.2022 13:34
Общество 17.09.2022 13:34
Бочаров проинспектировал обновленные скверы Волгограда17.09.2022 12:49
Общество 17.09.2022 12:49
«За что нам это наказание?»: экс-депутат Волгоградской облдумы отреагировал на передачу трамваев в концессию17.09.2022 11:47
Общество 17.09.2022 11:47
Ольга Бузова отходит от стресса в Волгограде после полета на самолете17.09.2022 10:22
Общество 17.09.2022 10:22
Снова танцы и концерты: 17 и 18 сентября Волгоград продолжит праздновать17.09.2022 09:48
Общество 17.09.2022 09:48
На фестиваль ParkSeason Fest в Волгограде остались непроданными около 10 тысяч билетов17.09.2022 07:29
Общество 17.09.2022 07:29
Волгоградского фермера хотели лишить земли в Харьковском сельском поселении16.09.2022 21:11
Общество 16.09.2022 21:11
Миллионы на дороги дали пяти городам и району в Волгоградской области16.09.2022 20:30
Общество 16.09.2022 20:30
В Волгограде назначили дополнительную электричку из-за фестиваля ParkSeason Fest16.09.2022 20:16
Общество 16.09.2022 20:16
Специалисты проверили семена волгоградских абрикосов на жизнеспособность16.09.2022 20:01
Общество 16.09.2022 20:01