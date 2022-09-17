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«Страсти накаляются»: волгоградка разулась на ParkSeason Fest ради «Чижа»

Общество 17.09.2022 18:21
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17.09.2022 18:21



Одной из зрительниц фестиваля  не удастся досмотреть выступления всех групп на ParkSeason Fest, который в эти минуты проходит на стадионе. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», неадекватная женщина примерно лет сорока во время выступления группы "Чиж и Ко" пыталась перелезть через ограждение, но ее  оттеснила толпа. Тогда она выбросила в знак протеста свой ботинок на танцпол, а потом, когда его убрали, рассталась и со своими носками. За энергичной и явно нетрезвой женщиной пришлось еще некоторое время гоняться контролерам, чтобы ее вывести.


По этой же причине с «Волгоград Арены» раньше времени удалили еще пару человек. Интересно, что на фестивале продают только безалкогольное пиво. Однако в туалетах в мусорных корзинах можно увидеть немало пустых флаконов от спиртного.



Между тем, сейчас на сцене выступает легендарный и уже седобородый Вячеслав Бутусов с группой «Орден славы». Его появление зрители встретили с восторгом.

- Огромный привет из Санкт-Петербурга, - поздоровался музыкант. – Да здравствует славный город Волгоград!

Публика ответила кумиру радостным ревом. Благодарный Бутусов ответил исполнением любимого многими хита "Тутанхамон", а потом подарил зрителям песню "Люди". А "Прогулки по воде" с музыкантом спела вся фан-зона при включенных фонариках на телефонах.

В экстаз публику ввела песня Вячеслава Бутусова "Зверь" с видеорядом из культового фильма "Брат". На ура зрители приняли и другой хит - "Крылья".


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