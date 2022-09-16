Миллионы на дороги дали пяти городам и району в Волгоградской области

Общество 16.09.2022 20:30
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16.09.2022 20:30
63,7 миллиона рублей субсидий на капитальный ремонт в 2022 году автомобильных дорог общего пользования местного значения распределены в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации региона, средства получат пять городских поселений и один район.
Самая большая субсидия в размере 25,5 миллиона рублей выделена городу Котово. На втором месте по финансированию город Серафимович – 11,7 миллиона рублей. Городское поселение город Краснослободск получит 7,7 миллиона, Николаевский район – 7,2 миллиона, Палласовка – 5,8 миллиона и Суровикино – 5,8 миллиона рублей.
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