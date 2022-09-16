Волгоградские приставы достали алиментщика из шкафа

Общество 16.09.2022 11:21
0
16.09.2022 11:21
Сотрудники Камышинского районного отделения судебных приставов привлекли к уголовной ответственности должника по алиментам. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФССП по Волгоградской области, с местного жителя в рамках исполнительного производства взыскивалось 180 тыс. рублей. У мужчины появилась новая семья, и он прекратил добровольно и своевременно выполнять обязательства по содержанию несовершеннолетнего сына от первого брака.
При этом он старался избегать встречи с судебным приставом. Когда сотрудники пришли к нему домой, дверь открыл сын должника со словами: «Папа в шкафу!».
Мужчину доставили в отделение судебных приставов и ознакомили с обвинительным актом по уголовному делу. Должнику грозит наказание вплоть до лишения свободы.
Трижды вызывал огонь на себя: капитану из Волгоградской области посмертно присвоено звание Героя России16.09.2022 12:32
Общество 16.09.2022 12:32
Четырехнедельный котлован возле школы в Волгограде обещают скоро закопать16.09.2022 12:07
Общество 16.09.2022 12:07
«Открытие Авто» выяснил, какие онлайн-сервисы наиболее интересны волгоградским автовладельцам16.09.2022 12:06
Общество 16.09.2022 12:06
Депутат Олег Ярыгин покинет пост главврача скорой помощи Волгограда16.09.2022 10:40
Общество 16.09.2022 10:40
«Проблемы были, а теперь нет»: в волгоградском облкомздраве оценили состояние медтехники после ухода Siemens16.09.2022 08:29
Общество 16.09.2022 08:29
Грозу и град прогнозирует МЧС в Волгоградской области 16 сентября16.09.2022 08:05
Общество 16.09.2022 08:05
Жара ненадолго вернется в Волгоград во второй половине сентября15.09.2022 21:20
Общество 15.09.2022 21:20
Новый размер платы за детские сады утвердили в Волгоградской области15.09.2022 20:36
Общество 15.09.2022 20:36
«А как же грибы?»: запрет на посещение лесов в Волгоградской области продлят до середины октября15.09.2022 19:59
Общество 15.09.2022 19:59
Захватили мост через Днепр: подполковнику из Волжского посмертно присвоено звание Героя России15.09.2022 19:21
Общество 15.09.2022 19:21
В Москве возобновили суд по иску экс-главного тренера волгоградского «Ротора» к запрещенной соцсети15.09.2022 19:15
Общество 15.09.2022 19:15
Волгоградцы создали петицию с требованием ускорить суд по делу бывших депутатов гордумы15.09.2022 18:30
Общество 15.09.2022 18:30
Легендарный Танк Т-34 снимут с пьедестала в Волгограде15.09.2022 18:16
Общество 15.09.2022 18:16
Реорганизация налоговых органов в Волгоградской области завершится 19 сентября15.09.2022 18:13
Общество 15.09.2022 18:13
Три модели Renault и Lada Granta возглавили список подешевевших в августе популярных автомобилей15.09.2022 16:55
Общество 15.09.2022 16:55