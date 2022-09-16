Волгоградские приставы достали алиментщика из шкафа









Сотрудники Камышинского районного отделения судебных приставов привлекли к уголовной ответственности должника по алиментам. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФССП по Волгоградской области, с местного жителя в рамках исполнительного производства взыскивалось 180 тыс. рублей. У мужчины появилась новая семья, и он прекратил добровольно и своевременно выполнять обязательства по содержанию несовершеннолетнего сына от первого брака.





При этом он старался избегать встречи с судебным приставом. Когда сотрудники пришли к нему домой, дверь открыл сын должника со словами: «Папа в шкафу!».





Мужчину доставили в отделение судебных приставов и ознакомили с обвинительным актом по уголовному делу. Должнику грозит наказание вплоть до лишения свободы.



