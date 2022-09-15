Общество

В Москве возобновили суд по иску экс-главного тренера волгоградского «Ротора» к запрещенной соцсети

Общество 15.09.2022 19:15
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15.09.2022 19:15


Солнцевский районный суд Москвы возобновил процесс по иску бывшего главного тренера волгоградского «Ротора» Дмитрия Хохлова к Facedook*. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы суда, следующее заседание состоится 18 октября. 

Напомним, Солнцевский районный суд в апреле 2022 года приостановил рассмотрение иска бывшего наставника волгоградского клуба в связи с проведением экспертизы. 

Дмитрий Хохлов обратился в суд в июле 2021 года. Он требовал 150 миллионов рублей за блокировку его друзей и знакомых в  Facebook*, упоминающих его фамилию. Сам Дмитрий Хохлов не является пользователем этой  социальной сети. Ранее он заявлял, что данный иск не является попыткой заработать. Но выражал возмущение действиями модераторов. 

За время рассмотрения иска в московском суде соцсеть Facebook* признали запрещенной в России. 

*Социальная сеть компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ. 

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