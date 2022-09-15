Военнослужащие под Волгоградом очистили 40 тонн отравленной воды

Общество 15.09.2022 09:10
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15.09.2022 09:10
Инженеры мотострелкового соединения в Волгоградской области выполнили задачи в условиях применения условным противником оружия массового поражения.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Южного военного округа, на полигоне Прудбой они оборудовали пункты сбора и очистки воды, выполнили нормативы по развертыванию комплексной станции очистки воды СКО-10 «Гигиена».
- В течение суток военнослужащие собрали и дезинфицировали более 40 тонн воды. Станция «Гигиена» очищает воду не только от естественных загрязнений, но и от отравляющих и радиоактивных веществ, бактериальных средств и сильнодействующих ядов, - сообщили в пресс-службе округа.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
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