Военнослужащие под Волгоградом очистили 40 тонн отравленной воды









Инженеры мотострелкового соединения в Волгоградской области выполнили задачи в условиях применения условным противником оружия массового поражения.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Южного военного округа, на полигоне Прудбой они оборудовали пункты сбора и очистки воды, выполнили нормативы по развертыванию комплексной станции очистки воды СКО-10 «Гигиена».

- В течение суток военнослужащие собрали и дезинфицировали более 40 тонн воды. Станция «Гигиена» очищает воду не только от естественных загрязнений, но и от отравляющих и радиоактивных веществ, бактериальных средств и сильнодействующих ядов, - сообщили в пресс-службе округа.

Фото: пресс-служба Южного военного округа



