Общество 15.09.2022 11:00
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15.09.2022 11:00
В Волгограде сразу две управляющие компании – ООО «Альфа Юг» и ООО «Сигма-Юг» – выиграли суды, ответчиком на которых выступил небезызвестный в городе общественник Алексей Ульянов. Как сообщает ИА «Высота 102», Арбитражный суд Волгоградской области пришел к выводу, что блогер бездоказательно обвинял организации в рейдерских захватах домов.
Согласно материалам, которые рассматривались в арбитраже, на своем ютуб-канале Ульянов опубликовал видео с жалобами жильцов на действия управляющих компаний. Под описанием к ролику общественник, как решил суд, бездоказательно обвинил «Альфа Юг» и «Сигма-Юг» в нарушении действующего законодательства. Также сведения, порочащие деловую репутацию компаний, волгоградец разместил в личном блоге.
Представители управляющих организаций обратились за защитой деловой репутации суд.
Первое решение в Арбитражном суде вынесли 14 апреля текущего года – сведения, размещенные Алексеем Ульяновым на публичных площадках в отношении ООО «Альфа Юг» и ООО «Сигма-Юг», признаны недостоверными и порочащими деловую репутацию. Суд обязал общественника опровергнуть опубликованную ранее информацию путем записи видеоролика и написания текстового сообщения. При этом суд не согласился с требованиями истцов об удалении всех размещенных сведений с онлайн-платформ блогера.
— Проанализировав содержание и смысловую направленность текста видеоролика и комментария под ним, суд полагает, что спорные высказывания порочат деловую репутацию истца, поскольку содержат утверждение ответчика в отношении истца, неоснованное на выступлениях жильцов, либо на доказательствах незаконности действий и деятельности истца, — цитирует информагентство текст судебного решения.
Однако известный общественник обжаловал решения арбитража в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд Саратова. 24 июня 2022 года вышестоящая инстанция оставила решение Арбитражного суда Волгоградской области без изменения. В удовлетворении апелляционной жалобы ответчику было отказано.
При этом, согласно тексту решения, при наличии совокупности доказательств вины управляющих организаций, ответчик (Алексей Ульянов, — Прим. ред.) не лишен возможности обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.
Также блогер вправе обжаловать решения саратовского суда в Арбитражный суд Поволжского округа в течение двух месяцев через Арбитражный суд Волгоградской области.
К слову, Алексей Ульянов уже участвовал в подобных судебных разбирательствах. В прошлом году общественник опубликовал ролик, порочащий деловую репутацию УК «Новый дом». Дело завершилось тем, что блогера обязали опровергнуть сведения, не соответствующие действительности, и удалить из Сети порочащую УК информацию. Представители управляющей компании подали в правоохранительные органы заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Ульянова по ст. 128.1 УК РФ — клевета.
Еще одна неприятная история с участием Алексея Ульянова связана с его попытками огульно обвинить УК «Сириус» в недобросовестном исполнении своих обязанностей. В 2021 году общественник снял очередной ролик и выложил его в Интернет. Компания отстояла свои права в районном суде Волгограда: волгоградца в очередной раз обязали удалить порочащую информацию из Сети. Также было подано заявление в полицию, с требованием возбудить в отношении блогера уголовное дело за клевету.
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