Для студентов волгоградского техникума открыли уличную уборную

Студенты Волгоградского индустриального техникума опубликовали в соцсетях фото уличного туалета на территории учебного заведения. Как сообщает ИА «Высота 102», студенты утверждают, что этим достижением цивилизации им пришлось пользоваться накануне.

В учебном заведении корреспонденту ИА «Высота 102» пояснили, что уличный туалет был открыт временно, в связи с отсутствием воды в техникуме.

– Воды не было всего два часа, а туалетом предложено было воспользоваться, чтобы студенты не ходили в кусты, – пояснили здесь.

Между тем, фото туалета вызвало бурную дискуссию в соцсетях. Пользователи разделились на два лагеря – тех, кто не считает уличную уборную чем-то позорным, и тех, кто возмутился условиями, в которых учатся студенты.

Фото: Подслушано Волгоград Красноармейский / VK.