Общество

В Волжском назначили нового начальника по озеленению

Общество 12.09.2022 19:51
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12.09.2022 19:51



В Волжском назначен новый руководитель муниципального учреждения «Современные городские технологии» (МАУ «СГТ»). С 12 сентября к работе в этой должности приступила Ирина Комбарова, сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа.

Ирина Александровна Комбарова родилась в Волжском. После окончания городской школы поступила в Волгоградский государственный университет. В 2006 году окончила ВолГУ по специальности «менеджмент организации». Начала трудовую деятельность в системе торговли, затем работала на ОАО «ВолтайрПром». С 2015 года Ирина Комбарова перешла на работу в МУП «Водоканал», до настоящего времени работала начальником службы по реализации услуг и организационной работе.

В функции МАУ «СГТ» входят организация работ по созданию и содержанию общественных территорий, содержанию и ремонту элементов обустройства автомобильных дорог, осуществление городского благоустройства и озеленения и т.п.

Фото Ирина Комбарова VK.

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