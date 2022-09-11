В Центральном районе Волгограда у воссозданного собора Александра Невского прошел фестиваль колокольного звона «Александровский звон». Как сообщает с места событий корреспондент ИА «Высота 102», в город-герой приехали показать свое мастерство участники из 16 регионов России.





В Александровском саду сегодня было не протолкнуться. Волгоградцы и гости города с удовольствием посетили необычное мероприятие.













Маленькие колокола разместили у «сухого» фонтана. Здесь же на трибунах собрались гости фестивали. Участников пускали и на самую высокую точку — непосредственно на колокольню.













Для желающих были организованы мастер-классы. Многолюдно было и внутри храма. Перед собравшимися выступил творческий ансамбль старинной музыки «Конкордия». Участникам фестиваля вручили именные дипломы.













В Волгоград секретами колокольного звона приехали поделиться звонари из многих регионов РФ, в том числе из Московской и Самарской областей, а также Санкт-Петербурга. Волгоградцы, присутствовавшие на фестивале, отметили, что происходящее вокруг — «это просто божественно».













Фото и видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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