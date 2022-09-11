Куда сходить и что посмотреть в Волгограде 11 сентября: полная программа

Жители и гости города продолжают отмечать 433-летие города-героя Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на городскую администрацию, основные мероприятия пройдут на территории от сквера Пахмутовой до павильона «Бронекатер БК-31», а также во всех районах областного центра.

ИА «Высота 102» публикует программу мероприятий третьего (завершающего) праздничного дня:

Открытое первенство Волгограда по футболу с 10.00 до 17.00

МБУ «Спортивный клуб «Зенит» — улица Таращанцев, 72

МБУ «Спортивный клуб «Темп» — улица 40 лет ВЛКСМ, 31б

МБУ «ФОК Советского района Волгограда» — улица Калининрадская, 28)

Красноармейская районная общественная организация физкультурно-спортивный клуб «Судостроитель» — улица Петропавловская, 88)

ООО «Детско-юношеский футбольный клуб «Русич» — улица Московская, 2а

Открытый турнир по кудо с 10.00 до 18.00 — МБУ Спортивная школа № 23 Волгограда — улица 51-й Гвардейской, 37

Открытый турнир по тхэквондо с 10.00 до 18.00 — МБУ Спортивная школа № 15 Волгограда — улица Гороховцев, 26а

Акция «Музыкальный трамвай желаний» с 10.00 до 12.00 — маршрут трамвая № 11

Детский фольклорный праздник «Город счастливых детей» с 11.00 до 15.00 — верхняя терраса набережной 62-й Армии — фонтан «Искусство»

Выставка-продажа волгоградских товаропроизводителей «Сделано в Волгограде — сделано с душой!» с 12.00 до 21.00 на нижней террасе набережной 62-й Армии (рядом с амфитеатром)

Демонстрационная программа участников проекта «Русские авиационные гонки» на реактивных и поршневых самолетах с 12.00 до 13.00 над акваторией Волги на нижней террасе набережной 62-й Армии

Интерактивная концертно-развлекательная программа «Мой город мне дорог» и гала-концерт городского конкурса авторской песни с 12.00 до 17.00 в сквере имени Пушкина

Конкурс-выставка работ учащихся художественных отделений детских школ искусств и детской художественной школы «Любимый город» с 12.00 до 17.00 в сквере имени Пушкина

Праздничная программа «Музыкальный калейдоскоп» с 12.00 до 18.00 в парке «Царицынский» на сценической площадке

Фестиваль колокольного звона «Александровский звон» с 13.00 до 15.00 в Александровском саду

Торжественная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню участниками Всероссийского фестиваля национальных культур «От Волги до Дона» с 14.00 до 14.15 на площади Павших Борцов

Праздничное костюмированное шествие участников Всероссийского фестиваля национальных культур «От Волги до Дона» с 14.15 до 14.45 стартует от площади Павших Борцов — улица Аллея Героев — верхняя терраса набережной 62-й Армии — фонтан «Искусство»

Всероссийский фестиваль национальных культур «От Волги до Дона» с 15.00 до 19.00 на верхней террасе набережной 62-й Армии — у фонтана «Искусство»

Фестиваль духовых оркестров «Музыка на Волге» с 16.00 до 18.00 на нижней террасе набережной 62-й Армии (амфитеатр)

Показательные выступления лучших танцевальных коллективов по спортивными бальным танцам с 16.00 до 18.00 на нижней террасе набережной 62-й Армии

Концертная программа «Песни, проверенные временем» с 17.00 до 19.00 в сквере имени Александры Пахмутовой

Молодежный фестиваль «В движении» с 18.00 до 19.00 в парке «Царицынский»

Кинотеатр под открытым небом с 18.00 до 22.00 на нижней террасе набережной 62-й Армии — амфитеатр

Концертно-развлекательная программа «Пою тебе, мой Волгоград» — коллективы МУК «Волгоградконцерт» с 19.00 до 21.00 на верхней террасе набережной 62-й Армии — у фонтана «Искусство»

Молодежная дискотека с 19.00 до 22.00 в парке «Царицынский»

Праздничный фейерверк в 22.00 в парке «Царицынский»

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»