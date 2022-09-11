В центре Волгограда в парке пропали двое малолетних детей

В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде накануне потерялись двое малолетних детей. Как стало известно ИА «Высота 102», инцидент произошел во второй половине дня ближе к вечеру.

— 10 сентября где-то с 14.00 до 18.00 потерялись двое малолетних мальчиков. Мама одного из пропавших упала в обморок от переживаний. Сотрудники ЦПКиО оказали всю необходимую помощь женщине, вызвали скорую и распространили информацию о потерявшемся малыше по средствам связи на территории парка, — рассказал гендиректор ООО «Парк» Андрей Еркин. — Первого ребенка нашли полицейские, он просто отстал от своей мамы и затерялся в толпе. Второго мальчика обнаружили в спортивной зоне. С детьми все в порядке. Подобные ситуации нередко происходят в часы наиболее интенсивного трафика — днем и к началу вечера. Персонал парка проинструктирован на случай подобных происшествий, мы к этому готовы.

По словам Еркина, в скором времени в ЦПКиО смонтируют единую систему звукового оповещения, которая будет работать на всей территории парка. Ориентировочно работы по установке завершатся ближе к концу осени.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»