Общество

В центре Волгограда в парке пропали двое малолетних детей

Общество 11.09.2022 11:04
0
11.09.2022 11:04


В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде накануне потерялись двое малолетних детей. Как стало известно ИА «Высота 102», инцидент произошел во второй половине дня ближе к вечеру. 

— 10 сентября где-то с 14.00 до 18.00 потерялись двое малолетних мальчиков. Мама одного из пропавших упала в обморок от переживаний. Сотрудники ЦПКиО оказали всю необходимую помощь женщине, вызвали скорую и распространили информацию о потерявшемся малыше по средствам связи на территории парка, — рассказал гендиректор ООО «Парк» Андрей Еркин. — Первого ребенка нашли полицейские, он просто отстал от своей мамы и затерялся в толпе. Второго мальчика обнаружили в спортивной зоне. С детьми все в порядке. Подобные ситуации нередко происходят в часы наиболее интенсивного трафика — днем и к началу вечера. Персонал парка проинструктирован на случай подобных происшествий, мы к этому готовы. 

По словам Еркина, в скором времени в ЦПКиО смонтируют единую систему звукового оповещения, которая будет работать на всей территории парка. Ориентировочно работы по установке завершатся ближе к концу осени.  

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
11.09.2022 13:56
Общество 11.09.2022 13:56
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2022 13:43
Общество 11.09.2022 13:43
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2022 13:14
Общество 11.09.2022 13:14
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2022 11:34
Общество 11.09.2022 11:34
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2022 09:24
Общество 11.09.2022 09:24
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2022 08:07
Общество 11.09.2022 08:07
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2022 07:09
Общество 11.09.2022 07:09
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2022 01:02
Общество 11.09.2022 01:02
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2022 21:21
Общество 10.09.2022 21:21
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2022 19:48
Общество 10.09.2022 19:48
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2022 18:56
Общество 10.09.2022 18:56
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2022 18:20
Общество 10.09.2022 18:20
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2022 17:52
Общество 10.09.2022 17:52
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2022 16:52
Общество 10.09.2022 16:52
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2022 15:31
Общество 10.09.2022 15:31
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:56
В Волгограде Бочаров заставил чиновников подумать о будущемСмотреть фотографии
13:43
На Украине погиб капитан из-под Волгограда Николай ПотаповСмотреть фотографии
13:14
Ушел от столкновения: в Волгограде легковушка влетела в столбСмотреть фотографии
11:34
В Волгоградской области назвали самый вяло голосующий округСмотреть фотографии
11:04
В центре Волгограда в парке пропали двое малолетних детейСмотреть фотографии
10:20
Иномарка вылетела с трассы: под Волгоградом столкнулись фура и легковушкаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:24
Куда сходить и что посмотреть в Волгограде 11 сентября: полная программаСмотреть фотографии
08:07
Волгограцам рассказали, когда на новой неделе ждать тепла до +26 °ССмотреть фотографии
07:09
Волгограды не дождались транспорт после салюта на остановках в центре городаСмотреть фотографии
01:02
А ведь помнят еще: десятки тысяч волгоградцев пришли на концерт Преснякова 10 сентябряСмотреть фотографии
21:21
Треть избирателей проголосовали за два дня в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:22
На пустой дороге в аэропорт Волгограда разбились две легковушкиСмотреть фотографии
19:48
Вкусно и зрелищно: Волгоград отмечает 433-летие с огонькомСмотреть фотографии
19:27
Волгоградский «Ротор» подарил на День города сокрушительную победу над «Легионом»Смотреть фотографии
18:56
Общественные палаты Волгоградской области и ЛНР заключили соглашениеСмотреть фотографии
18:20
«Здесь ужасно воняет»: в бывшем «СуперМАНе» открыли магазин ширпотребаСмотреть фотографии
17:52
Волгоградский избирком назвал явку на выборах 10 сентябряСмотреть фотографии
17:27
Вандалы испортили картину с солдатом и детьми на фасаде многоэтажки в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:52
Реактивные самолеты кружат над центром ВолгоградаСмотреть фотографии
15:50
Житель Палласовки пытался купить инвалидность за 50 тысяч рублейСмотреть фотографии
15:31
С ними ярче: АО «Волгоградоблэлектро» приняло участие в фестивале энергосбереженияСмотреть фотографии
15:15
День города на земле и воде: смотрим на красоту регаты и эмоции велогонки в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:55
Флайбордисты показали эффектное шоу на набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
12:47
Умер один из пострадавших в страшном ДТП со «скорой» под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:55
На сцене нового амфитеатра в Волгограде поженились 7 парСмотреть фотографии
10:42
«Это было страшно»: под Волгоградом «скорая» протаранила два авто и перевернуласьСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде исследуют берег Волги у бывшего грузового портаСмотреть фотографии
09:24
Центр Волгограда на два дня закрыли для автомобилейСмотреть фотографии
08:48
Икону с частицей мощей Серафима Саровского привезут в ВолгоградСмотреть фотографии
08:11
Волгоградцам пообещали комфортную погоду на День городаСмотреть фотографии
 