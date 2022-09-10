Волгоградский избирком назвал явку на выборах 10 сентября

Общество 10.09.2022 17:52
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10.09.2022 17:52
Сегодня, 10 сентября, во второй день голосования на дополнительных выборах депутатов Волгоградской областной думы по трем одномандатным округам стало известно число проголосовавших избирателей.
Как сообщили в избирательной комиссии Волгоградской области, цифры приводятся по состоянию на 15:00.
- По Михайловскому одномандатному избирательному округу № 3 проголосовало 25 630 избирателей (25,31%). По Городищенскому одномандатному избирательному округу № 5 – 31 555 избирателей (29,59%). По Краснооктябрьскому одномандатному избирательному округу № 13 – 23 034 избирателя (26,69%), - сообщили в ИКВО.
Всего, напомним, по трем округам баллотируются 15 кандидатов от политических партий. Голосование проходит три дня — 9, 10 и 11 сентября.
Фото: ИКВО
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