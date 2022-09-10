Волгоградский избирком назвал явку на выборах 10 сентября









Сегодня, 10 сентября, во второй день голосования на дополнительных выборах депутатов Волгоградской областной думы по трем одномандатным округам стало известно число проголосовавших избирателей.

Как сообщили в избирательной комиссии Волгоградской области, цифры приводятся по состоянию на 15:00.

- По Михайловскому одномандатному избирательному округу № 3 проголосовало 25 630 избирателей (25,31%). По Городищенскому одномандатному избирательному округу № 5 – 31 555 избирателей (29,59%). По Краснооктябрьскому одномандатному избирательному округу № 13 – 23 034 избирателя (26,69%), - сообщили в ИКВО.

Всего, напомним, по трем округам баллотируются 15 кандидатов от политических партий. Голосование проходит три дня — 9, 10 и 11 сентября.

Фото: ИКВО

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