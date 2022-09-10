Реактивные самолеты кружат над центром Волгограда

Общество 10.09.2022 16:52
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10.09.2022 16:52
Сегодня, 10 сентября, в районе набережной Волгограда стартовал чемпионат России по авиационным гонкам на реактивных самолетах.
Как сообщили в администрации региона, за полетами следят тысячи зрителей, которые собрались на Центральной набережной города. За действиями асов наблюдали губернатор Андрей Бочаров в компании своего заместителя Александра Дорждеева и мэра Владимира Марченко.
Соревновательные полеты над акваторией Волги на нижней террасе набережной 62-й Армии начались в 14:00 и длились два часа. В 17:00 стартуют демонстрационные полеты, которые продлятся до 18:00.
Соревнования проходят в классе «реактивные самолеты» на Л-29. Все самолеты зарегистрированы в Реестре гражданских воздушных судов и имеют сертификаты летной годности с разрешением полетов на сложный и высший пилотаж.
В авиагонках принимают участие 10 профессиональных пилотов-спортсменов проекта «Русские авиационные гонки» из Московской и Тульской областей, Краснодарского края.
Трасса авиагонок имеет свои особенности: воздушные ворота и аэроупругие 3D-конструкции установлены на барже и островах, образовавшихся на Волге ввиду природных явлений. Организаторы отмечают, что ветер значительно усложнят условия выполнения соревновательной программы.
Авиационные гонки проходят по правилам самолетного спорта, приглашенные судьи по высшему пилотажу — спортивные судьи всероссийской категории и международной — Federation Aeronautique Internationale (FAI).
11 сентября с 12.00 до 13.00 запланирована демонстрационная программа участников проекта «Русские авиационные гонки» на реактивных и поршневых самолетах.
Награждение победителей и призеров чемпионата России состоится в 16.00 в амфитеатре на нижней террасе набережной. Мероприятие обещает стать одним из самых впечатляющих спортивных событий этого сезона.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» / администрация Волгоградской области
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