В Волгограде показали историю БК-31, защищавшего Сталинград

9 сентября горожане и гости города начали праздновать 433-летие Волгограда. На обновленном участке нижней террасы набережной в 19.20 показали мультимедийную историю «Живые картины героического пути Бронекатера БК–31».













Самые яркие моменты — в материале ИА «Высота 102».





Тысячи горожан собрались у экспозиции БК-31, чтобы еще раз в реальном времени вспомнить судьбу речного «танка», затонувшего в Волге во время Сталинградской битвы осенью 1942 года.













В акватории Волги прошли боевые корабли Каспийской флотилии, отдавшие артиллерийский залп в честь поднятого со дна Волги в 2017 году боевого катера. Среди них — современный бронекатер — потомок защитника Сталинграда БК-31.

— Бронекатер БК-31» стал по-настоящему всенародным проектом. Мы видим большую заинтересованность общественности, продолжаем получать обращения граждан, неравнодушных к его истории. Это событие — еще один способ визуализировать подвиг команды и боевого корабля, к которому может прикинуться любой желающий, — прокомментировала директор Военно-исторического музея «Наследие» Анна Василевская.

По ее словам, команда музея на протяжении пяти лет со дня подъема боевого корабля проводит значимые мероприятия по сохранению исторической памяти о подвиге БК-31 и Волжской военной флотилии. Так, в 2020 году был реализован образовательный проект «Бронекатер БК31. Поиск» при поддержке Фонда президентских грантов.

— Была проведена образовательная лаборатория — круглые столы, лекции, семинары, мастер-классы — поисковики, ученые, краеведы рассказали о работе в процессе восстановления исторической истины, которую обычный зритель не видит при посещении музея, — отметила Анна.





Также была создана передвижная музейная экспозиция, повествующая о подвиге и судьбе краснофлотцев. За год выставка посетила 29 городов РФ. Прикоснуться к истории смогли более 460 000 человек.

Бронекатер был поднят со дна Волги командой военно-исторического музея «Наследие» в 2017 году. Президент России Владимир Путин посетил Волгоград 2 февраля 2018 года. Лидеру государства представили живого участника боевых сражений Сталинградской битвы — БК-31. Владимир Владимирович поддержал идею создания нового интерактивного музейного комплекса в городе-герое, где главным экспонатом станет легендарное судно и его история.





Корабль отреставрировали. Был создан музейно-выставочный павильон «Бронекатер БК 31», ставший частью мемориального комплекса в память о защищавших Сталинград моряках Волжской военной флотилии на новой набережной Волгограда.

Председатель федерального оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летия Сталинградской Победы, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 17 июля 2022 года в торжественной обстановке открыл мемориальный комплекс.

Событие стало началом памятных мероприятий, приуроченных к 80-летию начала Сталинградской битвы. ПАО Сбербанк выступил партнером Фонда социальных проектов «Наследие» по созданию Мемориального комплекса «Бронекатер-31». Поддержка была оказана в создании нового общественного пространства, развитии и благоустройстве территории вокруг музейной экспозиции.





По словам председателя Поволжского банка Сбербанка Александра Анащенко, Волгоград — город с богатейшей историей и большим потенциалом.

— Очень важно поддерживать его развитие, создавать новые локации, где могли бы собираться волгоградцы. Новый Мемориальный комплекс «Бронекатер-31» должен стать местом притяжения жителей и гостей Волгограда, где можно будет познакомиться с важнейшим этапом истории не только нашей страны, но и всего мира, — подчеркнул Анащенко.

Сегодняшний мультимедийный показ стал возможным благодаря реализации инициативы военно-исторического музея «Наследие» и Фонда социальных проектов «Наследие» при поддержке администрации Волгограда и ПАО Сбербанк.

Завершилась программа красочным салютом. Гости и жители Волгоградской области смогли посмотреть прямое телевизионное включение.













Фото и видео: Павел Мирошкин, Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

Читайте также:

Корабли Каспийской флотилии со стрельбой и взрывами прошли мимо Волгограда: эксклюзивные кадры

Тысячи человек пришли 9 сентября на открытие обновленной набережной Волгограда