Общество

Корабли Каспийской флотилии со стрельбой и взрывами прошли мимо Волгограда: эксклюзивные кадры

Общество 09.09.2022 12:38
0
09.09.2022 12:38


Корреспонденты ИА «Высота 102» сегодня, 9 сентября, стали очевидцами тренировки с участием кораблей Каспийской флотилии в акватории Волги. Как сообщает информагентство, боевые суда со стрельбой и взрывами прошли вдоль Центральной набережной города. 

Публикуем эксклюзивное видео и фото. 



Происходившее на Волге стало полной неожиданностью для тех горожан, которые оказались сегодня утром на нижней террасе. Появление кораблей здесь ожидали увидеть лишь вечером 9 сентября в рамках анонсированного ранее мультимедийного показа «Живые картины героического пути Бронекатера БК – 31». По сведениям организаторов, боевые корабли отдадут артиллерийский залп сегодня вечером.



Сегодня же корреспондентам информагентства удалось запечатлеть тренировку судов перед показательным выступлением, которое состоится 10 сентября. Во главе мимо Волгограда прошел рейдовый тральщик РТ-233. Следом за ним – артиллерийский катер АК-248, замыкающим был рейдовый буксир РБ-10. 



Напомним, что 9 сентября районе БК-31 после 19.00 состоится светозвуковое шоу, которое расскажет о судьбе речного «танка», затонувшего в Волге во время Сталинградской битвы осенью 1942 года. Для гостей и жителей Волгоградской области также будет доступна телевизионная прямая трансляция на сайте http://museum-nasledie.com.




Фото, видео: Павел Мирошкин, Алексей Костяков / ИА "Высота 102"

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.09.2022 14:36
Общество 09.09.2022 14:36
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2022 13:26
Общество 09.09.2022 13:26
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2022 13:25
Общество 09.09.2022 13:25
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.09.2022 12:56
Общество 09.09.2022 12:56
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2022 12:53
Общество 09.09.2022 12:53
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2022 12:30
Общество 09.09.2022 12:30
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2022 10:39
Общество 09.09.2022 10:39
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2022 10:22
Общество 09.09.2022 10:22
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2022 10:17
Общество 09.09.2022 10:17
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2022 09:54
Общество 09.09.2022 09:54
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2022 09:54
Общество 09.09.2022 09:54
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.09.2022 08:27
Общество 09.09.2022 08:27
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2022 08:03
Общество 09.09.2022 08:03
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2022 20:47
Общество 08.09.2022 20:47
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2022 20:06
Общество 08.09.2022 20:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:36
Ночные заморозки до -3 нагрянут в Волгоградскую область 10 и 11 сентябряСмотреть фотографии
14:20
В Волгограде 40-летнюю женщину забил до смерти 27-летний ревнивецСмотреть фотографии
13:26
Враг не проскочит: посты ДПС со сверхумными радарами появятся на волгоградских дорогахСмотреть фотографии
13:25
Спортивной школе «Колизей» в Кировском районе Волгограда исполняется годСмотреть фотографииCмотреть видео
12:56
В Волгограде похоронили погибшего на Украине Александра ШутоваСмотреть фотографии
12:53
Экс-мэр Виталий Лихачев стал 45-м почетным гражданином ВолгоградаСмотреть фотографии
12:38
Корабли Каспийской флотилии со стрельбой и взрывами прошли мимо Волгограда: эксклюзивные кадрыСмотреть фотографииCмотреть видео
12:30
В Волгограде наградили двоих добровольцев, участвовавших в СВОСмотреть фотографии
11:14
Сдавал назад: в Волжском КАМАЗ протаранил трамвай № 7Смотреть фотографии
10:39
В Волгограде на борьбу с уличными потопами призовут роботовСмотреть фотографии
10:36
В Волгоградской области женщина погибла, пытаясь согреться в собственном домеСмотреть фотографии
10:22
«Пока залатаем»: облкомтранс прояснил судьбу провалившегося моста в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:17
Всем оставаться на местах: вуз в центре Волгограда проверили из-за угроз без эвакуацииСмотреть фотографии
09:55
400 тысяч жителей Волгоградской области зовут на избирательные участкиСмотреть фотографии
09:54
Под Волгоградом простились с погибшим на Украине Алексеем КараваевымСмотреть фотографии
09:54
«Нас выживают из дома»: под Волгоградом органы разбираются в конфликте многодетной семьи с цыганамиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:27
В Волгоградской области ночами похолодает до нуляСмотреть фотографии
08:03
Вторая сирота из Волгограда попросила у Бастрыкина квартируСмотреть фотографии
21:33
Росстат: реальные денежные доходы населения Волгоградской области снизились на 1,2%Смотреть фотографии
20:47
Куда сходить и что посмотреть 9 сентября в Волгограде: праздничная программаСмотреть фотографии
20:06
Худеем к зиме: в волгоградских магазинах за неделю подорожала половина продуктовСмотреть фотографии
19:42
Из-за ЧП 20 тысяч жителей Волгоградской области остались без водыСмотреть фотографии
19:31
Центр Волгограда обнесут заборами 10 и 11 сентября из-за массовых гулянийСмотреть фотографии
19:10
На станции «Пионерская» волгоградцам откроются окна в прошлоеСмотреть фотографии
18:47
«До последней капли крови»: в Волгограде передали ордена и медали семьям героев, погибших в ходе СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
17:51
Стрелявшего на остановке жителя Городища суд Волгограда арестовал на 10 сутокСмотреть фотографии
17:44
Представители ВТЗ вышли в финал конкурса «Лучший специалист неразрушающего контроля – 2022»Смотреть фотографии
17:15
Родители и дети Волгограда высказали свое мнение о новом школьном менюСмотреть фотографии
16:37
«Мы еще не начинали?»: ремонт Дворца спорта в Волгограде растянулся на четыре годаСмотреть фотографии
15:59
Жителей Волгограда насторожил застилающий микрорайон черный дымСмотреть фотографии
 