Корабли Каспийской флотилии со стрельбой и взрывами прошли мимо Волгограда: эксклюзивные кадры

Корреспонденты ИА «Высота 102» сегодня, 9 сентября, стали очевидцами тренировки с участием кораблей Каспийской флотилии в акватории Волги. Как сообщает информагентство, боевые суда со стрельбой и взрывами прошли вдоль Центральной набережной города.

Публикуем эксклюзивное видео и фото.





Происходившее на Волге стало полной неожиданностью для тех горожан, которые оказались сегодня утром на нижней террасе. Появление кораблей здесь ожидали увидеть лишь вечером 9 сентября в рамках анонсированного ранее мультимедийного показа «Живые картины героического пути Бронекатера БК – 31». По сведениям организаторов, боевые корабли отдадут артиллерийский залп сегодня вечером.









Сегодня же корреспондентам информагентства удалось запечатлеть тренировку судов перед показательным выступлением, которое состоится 10 сентября. Во главе мимо Волгограда прошел рейдовый тральщик РТ-233. Следом за ним – артиллерийский катер АК-248, замыкающим был рейдовый буксир РБ-10.









Напомним, что 9 сентября районе БК-31 после 19.00 состоится светозвуковое шоу, которое расскажет о судьбе речного «танка», затонувшего в Волге во время Сталинградской битвы осенью 1942 года. Для гостей и жителей Волгоградской области также будет доступна телевизионная прямая трансляция на сайте http://museum-nasledie.com.













Фото, видео: Павел Мирошкин, Алексей Костяков / ИА "Высота 102"

