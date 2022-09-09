Спортивной школе «Колизей» в Кировском районе Волгограда исполняется год





Вот уже год на базе новой средней муниципальной школы № 77 в микрорайоне «Санаторный» Кировского района Волгограда работает спортивная школа «Колизей». За это время в школе открыто четыре направления спортивного развития: футбол, волейбол, спортивная гимнастика и лёгкая атлетика.

Единовременно в 9-ти группах занимается 180 учащихся школы и воспитанников расположенного рядом детского сада. Занятия проводятся профессиональным педагогическим составом, как на территории спортивного зала, так и прилегающего современного стадиона с футбольным полем, беговыми дорожками, секторами для прыжков и площадками для сдачи нормативов ОФП и ГТО.







В настоящее время под руководством директора школы Алексея Лебедева на базе школы уже проводятся региональные состязания и турниры, а её учащиеся становятся призёрами областных и всероссийских соревнований. При этом женская волейбольная команда является базовой для региональной сборной в своей возрастной категории.

С 1 сентября 2022 года на базе школы дополнительно начнут функционировать 2 секции шахмат и футбольная секция для ребят 7-летнего возраста.

Сама МОУ СОШ № 77 на 800 человек, введённая в эксплуатацию в 3-м квартале 2021 года, является одной из самых современных среди учебных заведений нашего региона. Её проектирование и строительство осуществлялось компанией АК ТПГ «БИС» при поддержке Администрации Волгоградской области и личном участии Губернатора Андрея Ивановича Бочарова.

В школе 33 класса для 24 учащихся каждый, актовый зал на 285 мест, библиотека на 123 человека, столовая на 400 посадочных мест. Есть зона медицинского обслуживания с кабинетами стоматолога и психолога.



