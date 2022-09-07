«Это все ради вас»: поселок Горьковский в Волгограде из-за ремонта на железной дороге пытались оставить без света на 2 недели

Жители поселка Горьковский Советского района Волгограда едва не остались без света на целые две недели. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, проживающие в заполотновской части, накануне они совершенно случайно узнали о том, что из-за ремонтных работ на железной дороге с 7 по 23 сентября им придется сидеть без электричества с 8 утра до 5 вечера ежедневно.

– Мы были в шоке от этого известия, – рассказали жители Горьковского. – Света, по сути, у нас не будет целый день. А у людей заморожены продукты, овощи на зиму. Холодильники потекут и люди останутся без запасов. Кроме того, у нас многие работают на удаленке, на домашних компьютерах. Людям, что, работу терять из-за того, что нас на две недели решили оставить без света?

Инициатором отключения заполотновской части поселка, как выяснилось, стал филиал ОАО «РЖД» Транэнерго – Приволжская дирекция по энергообеспечению, дистанция электроснабжения.

– Когда мы стали звонить и узнавать, на каком основании отключают электричество на две недели, нам сказали, что это нужно для ремонта энергооборудования, – продолжают волгоградцы. – При этом нам уверяли, что это все делается ради нас, чтобы не было перебоев с электричеством. Мы тогда попросили, чтобы в поселке установили передвижные электростанции, генераторы, на что получили категорический отказ.

Накануне жители поселка уже написали жалобы в прокуратуру Советского района и в транспортную прокуратуру.

– Железной дороге неймется изжить нас раньше того времени, как мы будем изолированы от центра поселка после строительства второй ветки путей, – негодуют волгоградцы. – Мы для них вообще не люди. Не тратиться же, в конце концов, на передвижную электростанцию ради нас. Такое отношение к проживающим здесь старикам, инвалидам и детям мы считаем просто недопустимым.





Редакция ИА «Высота 102» накануне также обратилась с запросом в Приволжскую железную дорогу с просьбой пояснить ситуацию.

– На линии электропередач, обеспечивающей подачу электроэнергии в жилые дома поселка Горьковский, проводятся работы, которые позволят повысить надежность линий электроснабжения абонентов, – сообщили в Приволжской железной дороге. – Оказалось, что часть деревянных опор находится в аварийном состоянии, поэтому было принято решение об их замене. На данный момент уже установлена часть железобетонных конструкций. Для проведения заключительного этапа работ (монтаж проводов линии электропередач и установки опор) по требованиям техники безопасности требуется временно обесточить действующую воздушную линию напряжением 10вВ, приостановить на несколько часов подачу электроэнергии в жилые дома.

При этом здесь пояснили, что ранее разработанный график выполнения работ пересмотрен. В новом графике сокращено время приостановки подачи электроэнергии (не более 5 часов) и с периодичностью 1 раз в 2-3 дня.

– График отключений будет доведен дополнительно в максимально сжатые сроки, – заверили в ведомстве.

Здесь также отметили, что замена опор и проводов воздушных линий позволит обеспечить надежное и безопасное снабжение жителей поселка электроэнергией в предстоящий зимний период.

В Приволжской железной дороге приносят извинения жителям поселка за доставленные неудобства и просят с пониманием отнестись к необходимости проведения данных ремонтных работ, цитата из ответа.

Напомним, в настоящее время в Советском районном суде Волгограда рассматривается иск Волгоградской транспортной прокуратуры к ОАО "РЖД" с требованием сохранить возможность проезда автотранспорта в заполотновскую часть поселка, которая после окончания строительства второй ветки железной дороге окажется отрезанной от центра поселка.