Общество 07.09.2022 12:36
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07.09.2022 12:36
В Волгоградской области ищут нового хозяина собаке, которую обрекли на мучительную смерть. Как рассказали ИА «Высота 102» жители хутора Акчернский Урюпинского района, несчастного пса нашли в поле около населенного пункта. Собака была связана капроновыми колготками.
- Пес ничего не ел и не пил около недели, он был очень истощенный, - рассказали люди. – От колготок мы его освободили. Но он никуда не уходил. Охранял эти колготки, наверное, потому что они пахли хозяином. Хотя он оказался негодяем, собака все равно преданно его ждала.
Сейчас добрые люди приютили собаку в хуторе Акчернском. Но надеются, что псу повезет и его удастся пристроить в хорошую семью.
- Он очень добрый и ласковый, несмотря на то, что ему пришлось пережить, и станет преданным другом, - говорят хуторяне.
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