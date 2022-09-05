В комитете здравоохранения Волгоградской области прокомментировали ситуацию с разрушенным крыльцом Рогожинского ФАПа в городском округе Михайловка. Как сообщает ИА «Высота 102», в облкомздраве откликнулись на возмущенные комментарии жителей Михайловки в соцсетях и заверили, что ремонт крыльца начнется уже завтра и до конца месяца его закончат.





Напомним, в редакцию ИА «Высота 102» жители Михайловки прислали фотографию фельдшерско-акушерского пункта в хуторе Рогожин, в котором не оказалось крыльца.

Ранее в облкомздраве корреспонденту ИА «Высота 102» сообщили, что для выполнения ремонта требуется сварка металлических конструкций, а работы запланированы в следующем квартале.