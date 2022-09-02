В Урюпинске 11-летнюю школьницу покусала соседская собака

В Урюпинске полицейские проводят проверку по факту получения травм ребенком в результате укуса собаки. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне. 11-летняя девочка проходила мимо домовладения 49-летней местной жительницы с открытой калиткой. Оттуда выскочила собака и набросилась на ребенка. Медики диагностировали у подростка укушенные раны голеней.

Владелицы животного дома в тот момент не было. На помощь девочке пришла женщина, на глазах которой все это и произошло. Ей удалось отогнать агрессивное животное.

Хозяйка собаки будет привлечена к ответственности, пояснили в главке.