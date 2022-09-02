Происшествия

В Урюпинске 11-летнюю школьницу покусала соседская собака

Происшествия 02.09.2022 13:47
0
02.09.2022 13:47


В Урюпинске полицейские проводят проверку по факту получения травм ребенком в результате укуса собаки. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне. 11-летняя девочка проходила мимо домовладения 49-летней местной жительницы с открытой калиткой. Оттуда выскочила собака и набросилась на ребенка. Медики диагностировали у подростка укушенные раны голеней. 

Владелицы животного дома в тот момент не было. На помощь девочке пришла женщина, на глазах которой все это и произошло. Ей удалось отогнать агрессивное животное. 

Хозяйка собаки будет привлечена к ответственности, пояснили в главке. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
02.09.2022 12:34
Происшествия 02.09.2022 12:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.09.2022 11:36
Происшествия 02.09.2022 11:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.09.2022 21:18
Происшествия 01.09.2022 21:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.09.2022 19:30
Происшествия 01.09.2022 19:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.09.2022 14:59
Происшествия 01.09.2022 14:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.09.2022 13:07
Происшествия 01.09.2022 13:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.09.2022 11:56
Происшествия 01.09.2022 11:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.09.2022 08:47
Происшествия 01.09.2022 08:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.09.2022 08:27
Происшествия 01.09.2022 08:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 20:01
Происшествия 31.08.2022 20:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 19:21
Происшествия 31.08.2022 19:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 18:27
Происшествия 31.08.2022 18:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 15:57
Происшествия 31.08.2022 15:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 15:05
Происшествия 31.08.2022 15:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 14:45
Происшествия 31.08.2022 14:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:24
Бывшую партшколу имени Сталина в Волгограде отреставрирует компания из МосквыСмотреть фотографии
16:33
«Автобусы не предлагать»: волгоградские активисты излили душу депутату Госдумы ЖуковуСмотреть фотографии
16:11
На юге Волгограда сносят горевший аварийный домСмотреть фотографии
15:56
В Волгограде перед Волжской ГЭС сделают круговую развязкуСмотреть фотографии
14:58
Российскую Федерацию заставят убраться на Лысой горе в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:47
В Урюпинске 11-летнюю школьницу покусала соседская собакаСмотреть фотографии
13:30
В Волгограде подросток воткнул нож в сверстника в банеСмотреть фотографии
13:28
Генетик из Волгограда рассказала, в каких семьях могут родиться дети с отклонениямиСмотреть фотографии
13:11
В Котельниково ввели режим ЧС после урагана и градаСмотреть фотографии
12:34
«Просила убрать пять лет»: упавшее в Волгограде дерево проломило окно квартирыСмотреть фотографииCмотреть видео
11:49
«Чистое небо»: «Ростелеком» в Камышине перенес с опор под землю более 30 км кабеляСмотреть фотографии
11:36
В пруду под Волгоградом нашли труп пропавшего 30 августа мужчиныСмотреть фотографии
11:29
Центральные улицы Волгограда на три дня станут пешеходнымиСмотреть фотографии
11:20
Старейшая актриса волгоградского молодежного театра скончалась на 85-ом году жизниСмотреть фотографии
11:13
Бочаров увидел горящие районы Волгоградской области в иллюминаторСмотреть фотографии
10:14
«Открытие Авто»: в июле на покупку новых автомобилей россияне потратили более 70 млрд рублейСмотреть фотографии
09:41
Руководителя жилинспекции Волгограда оштрафовали за леньСмотреть фотографии
08:45
В Волгограде обесточенные из-за ЧП дома подключили к резервной схемеСмотреть фотографии
08:26
Адский космический шторм угрожает волгоградцамСмотреть фотографии
07:58
В Волгограде пройдет крестный ход в день памяти Александра НевскогоСмотреть фотографии
06:50
Пять участников массовой драки между армянами и курдами арестованы под ВолгоградомСмотреть фотографии
22:01
В Волгограде и Волжском заработали первые зарядные комплексы для электромобилейСмотреть фотографии
21:18
«Летели крыши и калитки»: невиданный ураган с градом обрушился на Котельниково Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
20:25
Новое отделение психбольницы открылось в Волгограде 1 сентябряСмотреть фотографии
20:10
В Волгограде Детфонд вручил подарки 150 школьникам из многодетных семейСмотреть фотографии
19:30
«Что-то взрывалось»: в центре Волгограда семь многоэтажек остались без света из-за ЧП в трансформатореСмотреть фотографии
19:20
«А скорую забыли?»: волгоградским медикам определили новые ковидные выплатыСмотреть фотографии
18:23
Крути – не хочу: в Волгоградской области на 11% подешевели помидоры и на 6% морковьСмотреть фотографии
17:23
«Перестал спать и начал заикаться»: под Волгоградом чиновники заплатят 80 тысяч рублей укушенному собакой ребенкуСмотреть фотографии
15:43
Яйца волгоградского ветврача довели до колонииСмотреть фотографии
 