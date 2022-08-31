



Как сделать школьное меню интересным для детей и показать им, что еда в школьной столовой может быть и полезной, и вкусной? В Общественной палате РФ состоялась презентация проектов регионов России по организации школьного питания. Эксперты поделились мнениями о том, как сделать горячие завтраки, обеды полезными и привлекательными для учеников.

Организатором и модератором мероприятия стала заместитель председателя комиссии ОП РФ по экспертизе общественно значимых проектов и иных правовых инициатив заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук Светлана Казаченок.

Светлана Казаченок обозначила результаты двухгодового проекта по переформатированию школьного питания, а также рассказала о проекте «Решаем сами» в Волгоградской области. Пятеро финалистов - учеников волгоградских школ - состоявшегося в рамках проекта конкурса презентовали свое видение завтраков и обедов. Некоторые из предложенных ребятами блюд уже включили в меню школьных столовых региона с 1 сентября 2022 года.

-Что мы достигли за эти два года? Мне кажется самое главное, это взаимодействие между всеми организаторами социального питания и достижения понимания между ними. В результате жалобы на школьное питание в регионах сократились в десятки раз, - сказала Светлана Казаченок.

В Общественной палате РФ старшеклассники рассказали, что за время конкурса они провели анкетирование среди сверстников и выяснили их предпочтения в еде, освоили теорию, необходимую для составления меню. А также смогли самостоятельно приготовить полноценный обед по собственным технологическим картам в условиях реального школьного пищеблока.

-Я хочу связать свою профессиональную жизнь с социальным питанием, это действительно то, чем я хочу заниматься каждый день. Конкурс “Решаем сами” отличная возможность попробовать себя в будущей профессии и разобраться во всех ее тонкостях. Но самое главное, конкурс помог нам, школьникам, погрузиться в тему горячего питания и самим приложить свои фантазию и умения к разработке школьных блюд, - поделилась впечатлениями об участии в состязаниях финалистка Кристина Кузьмина.

Генеральным партнером конкурса выступал оператор социального питания ООО «Виво Маркет». Технологи компании проводили обучение, помогали участникам конкурса в составлении технологических карт и учили их готовить по всем нормам и правилам. Все это проводилось на базе единственного в регионе современного, роботизированного комбината питания. В распоряжении специалистов комбината находится 200 образцов современного оборудования, и оно постоянно обновляется. Это предприятие, где вопрос безопасности стоит на первом месте.

-Улучшать качество работы нам позволяет плотный контакт с нашим заказчиком, а это непосредственно дети. Конкурс «Решаем сами» - это уникальный инструмент, который позволяет решить и наши вопросы, и отреагировать на запрос наших главных клиентов. Когда дети могут осознать свои желания и сопоставить их со всеми требованиями и ограничениями, только тогда они начинают понимать, что такое вкусно, полезно, правильно, а еще и доступно. Мы поддерживаем детей во всем и с 1 сентября в нашем меню будут представлены блюда, которые разработали школьники, - прокомментировала Ксения Тюрина, руководитель по общим административным вопросам организации социального питания ООО «Виво Маркет».



