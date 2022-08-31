Общество 31.08.2022 14:12 Новости компаний
0
31.08.2022 14:12 Новости компаний
Как сделать школьное меню интересным для детей и показать им, что еда в школьной столовой может быть и полезной, и вкусной? В Общественной палате РФ состоялась презентация проектов регионов России по организации школьного питания. Эксперты поделились мнениями о том, как сделать горячие завтраки, обеды полезными и привлекательными для учеников.
Организатором и модератором мероприятия стала заместитель председателя комиссии ОП РФ по экспертизе общественно значимых проектов и иных правовых инициатив заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук Светлана Казаченок.
Светлана Казаченок обозначила результаты двухгодового проекта по переформатированию школьного питания, а также рассказала о проекте «Решаем сами» в Волгоградской области. Пятеро финалистов - учеников волгоградских школ - состоявшегося в рамках проекта конкурса презентовали свое видение завтраков и обедов. Некоторые из предложенных ребятами блюд уже включили в меню школьных столовых региона с 1 сентября 2022 года.
-Что мы достигли за эти два года? Мне кажется самое главное, это взаимодействие между всеми организаторами социального питания и достижения понимания между ними. В результате жалобы на школьное питание в регионах сократились в десятки раз, - сказала Светлана Казаченок.
В Общественной палате РФ старшеклассники рассказали, что за время конкурса они провели анкетирование среди сверстников и выяснили их предпочтения в еде, освоили теорию, необходимую для составления меню. А также смогли самостоятельно приготовить полноценный обед по собственным технологическим картам в условиях реального школьного пищеблока.
-Я хочу связать свою профессиональную жизнь с социальным питанием, это действительно то, чем я хочу заниматься каждый день. Конкурс “Решаем сами” отличная возможность попробовать себя в будущей профессии и разобраться во всех ее тонкостях. Но самое главное, конкурс помог нам, школьникам, погрузиться в тему горячего питания и самим приложить свои фантазию и умения к разработке школьных блюд, - поделилась впечатлениями об участии в состязаниях финалистка Кристина Кузьмина.
Генеральным партнером конкурса выступал оператор социального питания ООО «Виво Маркет». Технологи компании проводили обучение, помогали участникам конкурса в составлении технологических карт и учили их готовить по всем нормам и правилам. Все это проводилось на базе единственного в регионе современного, роботизированного комбината питания. В распоряжении специалистов комбината находится 200 образцов современного оборудования, и оно постоянно обновляется. Это предприятие, где вопрос безопасности стоит на первом месте.
-Улучшать качество работы нам позволяет плотный контакт с нашим заказчиком, а это непосредственно дети. Конкурс «Решаем сами» - это уникальный инструмент, который позволяет решить и наши вопросы, и отреагировать на запрос наших главных клиентов. Когда дети могут осознать свои желания и сопоставить их со всеми требованиями и ограничениями, только тогда они начинают понимать, что такое вкусно, полезно, правильно, а еще и доступно. Мы поддерживаем детей во всем и с 1 сентября в нашем меню будут представлены блюда, которые разработали школьники, - прокомментировала Ксения Тюрина, руководитель по общим административным вопросам организации социального питания ООО «Виво Маркет».
Оставшимся без рынка «Людмила» предпринимателям предложили торговать под открытым небом31.08.2022 16:49
Общество 31.08.2022 16:49
В МВД назвали предполагаемого виновника смертельного ДТП под Волгоградом31.08.2022 15:27
Общество 31.08.2022 15:27
Первый в жизни дневник: РУСАЛ сделал подарок первоклассникам31.08.2022 15:09
Общество 31.08.2022 15:09
Банк «Открытие»: 55% жителей ЮФО имеют текущие и накопительные счета31.08.2022 13:55
Общество 31.08.2022 13:55
«Это уголовное дело»: министр просвещения Кравцов высказался о поборах в школах России31.08.2022 13:17
Общество 31.08.2022 13:17
Дорогой учитель: СК «Росгосстрах» и банк «Открытие» составили индекс букета к 1 сентября31.08.2022 12:28
Общество 31.08.2022 12:28
В волгоградские школы 1 сентября придут полицейские с металлодетекторами31.08.2022 12:02
Общество 31.08.2022 12:02
В Волгоградской области установлен новый антирекорд по коронавирусу31.08.2022 12:01
Общество 31.08.2022 12:01
Из-за жаркого августа волгоградцы перестали травиться грибами31.08.2022 10:24
Общество 31.08.2022 10:24
Концессии запускают выгодную акцию для должников «Спишем пени за оплату долга»31.08.2022 10:19
Общество 31.08.2022 10:19
Волгоград вошел в десятку городов с самыми высокими тратами на детей31.08.2022 08:39
Общество 31.08.2022 08:39
В Волгоградской области День знаний пройдет без алкоголя31.08.2022 07:59
Общество 31.08.2022 07:59
Роспотребнадзор объяснил волгоградцам, как дышать30.08.2022 20:27
Общество 30.08.2022 20:27
Банк «Открытие» подарил зелёные скверы трем школам в Астрахани, Ярославле и Великих Луках30.08.2022 18:33
Общество 30.08.2022 18:33
В правительстве решили, как будут отдыхать россияне в 2023 году30.08.2022 18:21
Общество 30.08.2022 18:21