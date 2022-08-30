Волгоградстат изучит отношение населения к алкоголю









В Волгоградстате готовятся к проведению выборочного наблюдения состояния здоровья населения. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, исследование начнется в сентябре 2022 года.





Итоги наблюдения позволят государству оценить приверженность населения здоровому образу жизни, физическую активность граждан, распространенность вредных привычек (курение, употребление алкоголя и т. п.). Они используются для оценки успешности реализации национального проекта «Демография», пояснили в Волгоградстате.





В Волгоградской области интервьюеры посетят 972 домохозяйства в 36 населенных пунктах региона. Каждый интервьюер будет иметь официальное удостоверение, которое он предъявит вместе с паспортом. Узнать, входит ли ваша семья в круг опрашиваемых, фамилию интервьюера и другую информацию можно по телефонам Волгоградстата: 8 (8442) 60-67-63, 8 (8442) 60-67-95. Опрос населения проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм: все интервьюеры будут снабжены масками, антисептиками и антибактериальными салфетками.





Волгоградстат гарантирует конфиденциальность предоставленной населением информации, подчеркнули в организации.



