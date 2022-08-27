Военные полицейские провели спецучения под Волгоградом

Фото пресс-службы Южного военного округа
Общество 27.08.2022 21:01
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27.08.2022 21:01
Фото пресс-службы Южного военного округа
Военные полицейские совместно с военной автоинспекцией Южного военного округа выполнили задержание условных нарушителей в ходе специального учения на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ЮВО, по сценарию неустановленные лица на гражданском автомобиле предприняли попытку прорыва через контрольно-пропускной пункт, применив против патруля ВАИ огнестрельное оружие.
Военнослужащие открыли ответный огонь из защищенных огневых точек. Автомобиль нападавших был повреждён, условный противник был лишен возможности продолжать атаку.
Далее спецмашина военной полиции блокировала путь отступления нарушителей, после чего военные полицейские совместно с представителями ВАИ разоружили нападавших и провели задержание с применением штатных специальных средств.
К учению привлекались около 20 военнослужащих военной полиции и инспекторов ВАИ ЮВО, также было задействовано четыре единицы специальной автомобильной техники.
Фото пресс-службы Южного военного округа
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